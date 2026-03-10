Die EU erwartet, dass bis 2030 Energiegemeinschaften 17 Prozent der Windkraft- und 21 Prozent der Photovoltaik-Kapazitäten bereitstellen. Ein vom Europäischen Rechnungshof vorgelegter Bericht hält dies für zu optimistisch - was eine sehr milde Formulierung ist. Die rechtlichen und technischen Hürden seien zu hoch. Die EU verfolgt hochgesteckte Ziele für Energiegemeinschaften, also Organisationsformen, in denen Bürgerinnen und Bürger, kleine Unternehmen und lokale Behörden ihre benötigte Energie in Eigenregie erzeugen, verwalten, gemeinsam nutzen und verbrauchen. Die Europäische Kommission formulierte ...Den vollständigen Artikel lesen ...
