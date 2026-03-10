Aarburg - Die auf Büromaterial spezialisierten Filialen von Office World schliessen ihre Türen. Davon betroffen sind 45 Vollzeitstellen in zehn Filialen, wie das Unternehmen Medienberichte vom Vortag bestätigt. Die hinter den Läden stehende Gruppe will sich zukünftig auf den Online-Handel beschränken und stellt das Filialgeschäft schrittweise bis Frühjahr 2027 ein, wie die Office World Group mitteilte. Längerfristig sei das schlechte Verhältnis zwischen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Moneycab