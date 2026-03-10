Ecoflow erweitert sein Solarspeicher-Portfolio um das neue Modell Ocean 2. Das System ist mit Energiemanagement und Smart Meter ausgestattet und bietet eine integrierte Ersatzstromfunktion. Ecoflow, Spezialist für portable Stromversorgungssysteme und Batteriespeicher, bringt mit dem Ocean 2 ein neues 3-phasiges Solarspeichersystem auf den Markt. "Mit Ocean 2 präsentieren wir ein skalierbares System, das PV-Stromerzeugung, Speicher, Ersatzstrom für den Gesamthaushalt und Energiemanagement in einem ...Den vollständigen Artikel lesen ...
