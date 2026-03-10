BioNTech erwartet ein Jahr mit zahlreichen wertrelevanten Meilensteinen (Katalysatoren) mit sechs Datenveröffentlichungen aus der späten klinischen Entwicklung, welche Immunmodulatoren, Antikörper-Wirkstoff-Konjugate sowie mRNA-Krebsimmuntherapien umfassen

Verstärkter Fokus auf sich in der Entwicklung befindlichen PD-L11/VEGF-A bispezifischen Immunomodulator Pumitamig; bis Jahresende werden in Zusammenarbeit mit Bristol Myers Squibb acht laufende globale klinische Phase-3-Studien erwartet

Umsatz im Geschäftsjahr 2025 in Höhe von 2,9 Milliarden Euro2, Nettoverlust in Höhe von 1,1 Milliarden Euro (adjustierter3 Nettoverlust: 0,1 Milliarden Euro) und negatives verwässertes Ergebnis je Aktie von 4,70 Euro (5,31 US-Dollar4) (adjustiertes3 negatives verwässertes Ergebnis je Aktie von 0,48 Euro (0,55 US-Dollar4))

Starke Finanzposition trägt weiterhin dazu bei, Risiken bei der Umsetzung der Strategie zu minimieren; Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente plus liquide Wertpapieranlagen in Höhe von 17,2 Milliarden Euro5

Prognose für Umsatzerlöse für 2026 von 2,0 bis 2,3 Milliarden Euro, Prognose für adjustierte3 Forschungs- und Entwicklungskosten zwischen 2,2 und 2,5 Milliarden Euro sowie adjustierte3 Vertriebs- und allgemeine Verwaltungskosten7 zwischen 700 und 800 Millionen Euro

BioNTech-Mitgründer Ugur Sahin und Özlem Türeci werden ein eigenständiges Unternehmen mit Fokus auf mRNA-Innovationen gründen; der Managementwechsel soll bis Ende 2026 erfolgen

Telefonkonferenz und Webcast sind für den 10. März 2026 um 13:00 Uhr MEZ

(8:00 Uhr U.S. ET) geplant

MAINZ, Deutschland, 10. März 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- BioNTech SE (Nasdaq: BNTX, "BioNTech" oder "das Unternehmen") hat heute die Ergebnisse für das vierte Quartal 2025 und das gesamte Geschäftsjahr, das am 31. Dezember 2025 endete, veröffentlicht und Informationen zur Geschäftsentwicklung bekanntgegeben.

"Das Jahr 2025 war geprägt von starker Umsetzung und Momentum in der Pipeline, wodurch wir signifikante Fortschritte bei der Verwirklichung unserer Strategie machen konnten. Wir haben unsere Onkologiepipeline weiter vorangetrieben, indem wir mehrere Kandidaten in spätere Entwicklungsphasen überführt sowie Studien mit Kombinationen innovativer Behandlungsansätze initiiert haben. Unser Ziel ist es, differenzierte therapeutische Profile zu schaffen", sagte Prof. Dr. Ugur Sahin, Chief Executive Officer und Mitgründer von BioNTech. "Auf Basis unserer einzigartigen Pipeline und starken finanziellen Position bleiben wir fest entschlossen, unsere Vorreiterrolle im Bereich der Immunonkologie mit Wirkstoffen der nächsten Generation weiter auszubauen, um die Behandlungsergebnisse von Krebspatientinnen und -patienten nachhaltig zu verbessern. 2026 wird ein wegweisendes Jahr für uns, in dem wir zahlreiche Datenveröffentlichungen aus unserem Portfolio erwarten. Diese stellen einen bedeutenden Schritt auf dem Weg zu unserem Ziel dar, bis 2030 ein Unternehmen mit mehreren zugelassenen Produkten zu werden."

Finanzergebnisse des vierten Quartals und des gesamten Geschäftsjahrs 20253

in Mio. €, bis auf Ergebnis je Aktie Geschäftsjahr 2025 Geschäftsjahr 2024 IFRS Ergebnis Adjustiertes Ergebnis3 IFRS Ergebnis Adjustiertes Ergebnis3 Umsatzerlöse 2.869,9 2.869,9 2.751,1 2.751,1 Nettogewinn / (-verlust) (1.136,1) (117,1) (665,3) 121,7 Verwässertes Ergebnis je Aktie (4,70) (0,48) (2,77) 0,50

in Mio. €, bis auf Ergebnis je Aktie Viertes Quartal 2025 Viertes Quartal 2024 IFRS Ergebnis Adjustiertes Ergebnis3 IFRS Ergebnis Adjustiertes Ergebnis3 Umsatzerlöse 907,4 907,4 1.190,0 1.190,0 Nettogewinn / (-verlust) (305,0) (79,5) 259,5 432,4 Verwässertes Ergebnis je Aktie (1,25) (0,33) 1,08 1,79



Die Umsatzerlöse betrugen 907,4 Mio. € in dem zum 31. Dezember 2025 endenden Quartal, verglichen mit 1.190,0 Mio. € im Vorjahreszeitraum. Für das Geschäftsjahr 2025 ergaben sich Umsatzerlöse von 2.869,9 Mio. €, verglichen mit 2.751,1 Mio. € im Vorjahreszeitraum. Der Umsatzrückgang gegenüber dem Vorjahresquartal war in erster Linie auf den geringeren Absatz der COVID-19-Impfstoffe des Unternehmens aufgrund gesunkener Marktnachfrage zurückzuführen. Der Umsatzanstieg im Gesamtjahr ist im Wesentlichen auf Umsatzerlöse aus der Kollaboration von BioNTech mit Bristol Myers Squibb Company ("BMS") zurückzuführen, die im dritten Quartal 2025 erfasst wurden.

Die Forschungs- und Entwicklungskosten beliefen sich in dem zum 31. Dezember 2025 endenden Quartal auf 505,4 Mio. €, verglichen mit 611,8 Mio. € im Vorjahreszeitraum. Für das Geschäftsjahr 2025 beliefen sich die Kosten für Forschung und Entwicklung auf 2.104,9 Mio. €, verglichen mit 2.254,2 Mio. € im Vorjahreszeitraum. Beide Rückgänge sind vor allem auf Kosteneinsparungen infolge eines aktiven Portfoliomanagements und positive Effekte aus der Kostenbeteiligung mit BioNTechs Kollaborationspartner BMS zurückzuführen. Diese Effekte wurden teilweise durch Aufwendungen für fortschreitende Studien in späten klinischen Phasen in den Bereichen Immunonkologie ("IO") und Antikörper-Wirkstoff-Konjugate ("ADCs") ausgeglichen.

Die adjustierten Forschungs- und Entwicklungskosten beliefen sich in dem zum 31. Dezember 2025 endenden Quartal auf 505,4 Mio. €, verglichen mit 530,3 Mio. € im Vorjahreszeitraum. Für das Geschäftsjahr 2025 beliefen sich die adjustierten Kosten für Forschung und Entwicklung auf 2.019,5 Mio. €, verglichen mit 2.172,7 Mio. € im Vorjahreszeitraum. In den Geschäftsjahren 2025 und 2024 sind in den adjustierten Forschungs- und Entwicklungskosten keine Wertminderungen enthalten.

Die Vertriebs- und allgemeinen Verwaltungskosten7 beliefen sich in dem zum 31. Dezember 2025 endenden Quartal auf 217,9 Mio. €, verglichen mit 132,1 Mio. € im Vorjahreszeitraum. Für das Geschäftsjahr 2025 beliefen sich die Vertriebs- und allgemeinen Verwaltungskosten auf 624,4 Mio. €, verglichen mit 599,0 Mio. € im Vorjahreszeitraum. Beide Anstiege sind hauptsächlich auf höhere Kosten für den voranschreitenden Aufbau der kommerziellen Infrastruktur zurückzuführen, die teilweise durch niedrigere Kosten für externe Dienstleistungen ausgeglichen wurden.

Das sonstige betriebliche Ergebnis belief sich in dem zum 31. Dezember 2025 endenden Quartal insgesamt auf einen negativen Betrag von 173,6 Mio. €, verglichen mit einem negativen Betrag von 54,0 Mio. € im Vorjahreszeitraum. Für das Geschäftsjahr 2025 belief sich das sonstige betriebliche Ergebnis auf einen negativen Betrag von 903,7 Mio. €, verglichen mit einem negativen Betrag von 670,9 Mio. € im Vorjahreszeitraum. Beide Rückgänge sind hauptsächlich auf Aufwendungen für die Beilegung von Rechtsstreitigkeiten, Aufwendungen im Zusammenhang mit der Pipeline-Priorisierung und Fremdwährungsdifferenzen zurückzuführen.

Das adjustierte sonstige betriebliche Ergebnis belief sich in dem zum 31. Dezember 2025 endenden Quartal insgesamt auf einen negativen Betrag von 21,4 Mio. €, verglichen mit einem negativen Betrag von 1,6 Mio. € im Vorjahreszeitraum. Für das Geschäftsjahr 2025 belief sich das sonstige betriebliche Ergebnis auf einen negativen Betrag von 0,6 Mio. €, verglichen mit einem negativen Betrag von 13,5 Mio. € im Vorjahreszeitraum. In den Geschäftsjahren 2025 und 2024 enthält das adjustierte sonstige betriebliche Ergebnis keine Aufwendungen aus Beilegungen von Rechtsstreitigkeiten. Zudem umfasst das adjustierte sonstige betriebliche Ergebnis im vierten Quartal 2025 und im Geschäftsjahr 2025 keine mitarbeiterbezogenen Aufwendungen im Zusammenhang mit der Pipeline-Priorisierung, keine Wertminderungen und keinen Ertrag aus dem Erwerb eines Unternehmens zu einem Preis unter dem Marktwert.

Der Nettoverlust für das zum 31. Dezember 2025 endende Quartal betrug 305,0 Mio. €, verglichen mit einem Nettogewinn von 259,5 Mio. € im Vorjahreszeitraum. Für das Geschäftsjahr 2025 belief sich der Nettoverlust auf 1.136,1 Mio. €, verglichen mit einem Nettoverlust von 665,3 Mio. € im Vorjahreszeitraum.

Der adjustierteNettoverlust für das zum 31. Dezember 2025 endende Quartal betrug 79,5 Mio. €, verglichen mit einem adjustierten Nettogewinn von 432,4 Mio. € im Vorjahreszeitraum. Für das Geschäftsjahr 2025 belief sich der adjustierte Nettoverlust auf 117,1 Mio. €, verglichen mit einem adjustierten Nettogewinn von 121,7 Mio. € im Vorjahreszeitraum.

Das verwässerte Ergebnis je Aktie belief sich für das zum 31. Dezember 2025 endende Quartal auf minus 1,25 €, verglichen mit einem positiven verwässerten Ergebnis je Aktie von 1,08 € im Vorjahreszeitraum. Für das Geschäftsjahr 2025 belief sich das verwässerte Ergebnis je Aktie auf minus 4,70 €, verglichen mit einem verwässerten Ergebnis je Aktie von minus 2,77 € im Vorjahreszeitraum.

Das adjustierte verwässerte Ergebnis je Aktie belief sich für das zum 31. Dezember 2025 endende Quartal auf minus 0,33 €, verglichen mit einem positiven adjustierten verwässerten Ergebnis je Aktie von 1,79 € im Vorjahreszeitraum. Für das Geschäftsjahr 2025 belief sich das adjustierte verwässerte Ergebnis je Aktie auf minus 0,48 €, verglichen mit einem positiven adjustierten verwässerten Ergebnis je Aktie von 0,50 € im Vorjahreszeitraum.

Die Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente plus liquide Wertpapieranlagen betrugen zum 31. Dezember 2025 17.235,6 Mio. €, bestehend aus 7.675,4 Mio. € Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten, 7.158,5 Mio. € kurzfristig gehaltenen liquiden Wertpapieranlagen und 2.401,7 Mio. € langfristig gehaltenen liquiden Wertpapieranlagen.

Zum 31. Dezember 2025 befanden sich 251.325.340 ausstehende Aktien im Umlauf. Dabei werden die 7.702.147 Aktien im eigenen Bestand nicht berücksichtigt.

"Unsere solide finanzielle Position treibt unsere Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten voran und reduziert gleichzeitig deren Risiken, während wir uns auf mehrere Produkteinführungen in den kommenden Jahren vorbereiten. Unsere finanzielle Disziplin, aktives Portfoliomanagement und gezielte Investitionen werden weiterhin Innovationen vorantreiben und langfristigen Wert zum Nutzen der BioNTech-Stakeholder schaffen", sagte Ramón Zapata, Chief Financial Officer bei BioNTech.

Prognose für das Geschäftsjahr 20266:

Umsatzerlöse für das Geschäftsjahr 2026 2.000 Mio. € - 2.300 Mio. €



Für das Geschäftsjahr 2026 rechnet BioNTech aufgrund von Rückgängen sowohl auf dem europäischen als auch auf dem US-amerikanischen Markt mit geringeren Umsätzen aus COVID-19-Impfstoffen als im Geschäftsjahr 2025. Die Vereinigten Staaten sind weiterhin ein wettbewerbsintensiver und dynamischer Markt, sodass dort geringere Umsätze erwartet werden. Darüber hinaus erwarten wir in Europa niedrigere Umsätze, während wir unseren Marktanteil verteidigen und den Wandel weg von mehrjährigen Verträgen vorbereiten. In Deutschland erfasst BioNTech den Direktverkauf ihrer COVID-19-Impfstoffe als Umsatz. Daher werden sich die erwarteten Rückgänge bei den Verkäufen von COVID-19-Impfstoffen des Unternehmens in diesem Land direkt auf den Umsatz auswirken, während die Umsätze außerhalb Deutschlands nur als hälftiger Anteil am Bruttoergebnis des Kollaborationspartners Pfizer Inc. ("Pfizer") auf den Umsatz des Unternehmens einen Einfluss haben werden. Gemäß den Partnerschaftsbedingungen werden die Umsatzerlöse aus der Zusammenarbeit mit BMS im Jahr 2026 voraussichtlich weitgehend denen des Jahres 2025 entsprechen. Die Umsatzerlöse aus dem Pandemiebereitschaftsvertrag mit der deutschen Regierung und dem Dienstleistungsgeschäft werden voraussichtlich stabil bleiben.

Geplante adjustierte Ausgaben und Investitionen im Geschäftsjahr 20266:

Adjustierte Forschungs- und Entwicklungskosten 2.200 Mio. € - 2.500 Mio. € Adjustierte Vertriebs- und allgemeine Verwaltungskosten 700 Mio. € - 800 Mio. €



BioNTech geht davon aus, dass sich Investitionen weiterhin auf Forschung und Entwicklung und die Skalierung des Unternehmens entsprechend der späteren Entwicklungsphase und der avisierten Marktreife in der Onkologie konzentrieren werden und dabei die Kostendisziplin beibehalten wird. Die strategische Kapitalallokation wird auch weiterhin ein wichtiger Faktor für die Entwicklung des Unternehmens sein. Als Teil der Strategie von BioNTech wird das Unternehmen weiterhin geeignete Möglichkeiten zur Unternehmensentwicklung prüfen, um ein nachhaltiges, langfristiges Wachstum zu erzielen und zukünftige Werte zu schaffen.

Der vollständig geprüfte und konsolidierte Konzernabschluss ist in BioNTechs Jahresbericht im Dokument 20-F für das zum 31. Dezember 2025 endende Geschäftsjahr zu finden, der heute bei der US-amerikanischen Börsenaufsicht (Securities and Exchange Commission, "SEC") eingereicht wurde und unter folgender Adresse verfügbar ist: www.sec.gov.

Fußnoten

1Ein Abkürzungsverzeichnis ist am Ende dieser Pressemitteilung zusammengestellt.

2Alle Zahlen in dieser Pressemeldung wurden gerundet.

3 Zusätzlich zu unseren nach den von der Europäischen Union angenommen IFRS-Rechnungslegungsstandards ermittelten Finanzinformationen bzw. Ergebnissen (IFRS-Ergebnisse), weisen wir um bestimmte Effekte adjustierte Kennzahlen aus (Nicht-IFRS-Kennzahlen), die intern als ergänzende Steuerungsgrößen für unsere Geschäftsentwicklung verwendet werden (jeweils mit dem Präfix "Adjustiert" oder zusammenfassend als "Adjustiertes Ergebnis" bezeichnet). Die Berechnung dieser Kennzahlen und des adjustierten Ergebnisses basiert auf den IFRS-Rechnungslegungsstandards, beinhaltet jedoch bestimmte Adjustierungen. Eine Überleitung der adjustierten Ergebnisse zu BioNTechs IFRS-Ergebnissen sowie weitere Informationen sind am Ende der Pressemitteilung und in BioNTechs Bericht (Form 20-F) für das zum 31. Dezember 2025 endende Geschäftsjahr enthalten, der am 10. März 2026 eingereicht wurde und unter www.sec.gov verfügbar ist. Obwohl Nicht-IFRS-Kennzahlen zusätzliche Einblicke bieten können, sind sie kein Ersatz für die vergleichbaren IFRS-Ergebnisse und sollten auch nicht als solcher betrachtet werden. Sie sind stets in Verbindung mit unseren nach IFRS erstellten Finanzinformationen zu betrachten oder zu interpretieren.

4Berechnet auf Basis des von der Deutschen Bundesbank veröffentlichten durchschnittlichen Wechselkurses für das Geschäftsjahr 2025.

5Stand: 31. Dezember 2025.

6 Noch nicht bekannte und / oder quantifizierbare Risiken und damit zusammenhängende Aktivitäten sind nicht inkludiert. Die Prognose spiegelt die erwarteten Auswirkungen von Lizenzvereinbarungen, Kollaborationen und potenziellen M&A-Transaktionen wider, insoweit diese jeweils veröffentlicht sind. Die Prognosen basieren auf Nicht-IFRS-Kennzahlen und schließen gewisse Effekte im Vergleich zu unseren IFRS-Ergebnissen aus. Weitere Informationen sind in BioNTechs Bericht (Form 20-F) für das zum 31. Dezember 2025 endende Geschäftsjahr enthalten, der am 10. März 2026 eingereicht wurde und unter www.sec.gov verfügbar ist.

7 "Vertriebs- und allgemeine Verwaltungskosten" beinhalten Vertriebs- und Marketingkosten sowie allgemeine Verwaltungskosten. "Adjustierte Vertriebs- und allgemeine Verwaltungskosten" beinhalten adjustierte Vertriebs- und Marketingkosten sowie adjustierte allgemeine Verwaltungskosten.

Operative Entwicklung des vierten Quartals und Geschäftsjahrs 2025, wichtige Ereignisse nach Ende des Berichtszeitraums und Ausblick auf das weitere Geschäftsjahr 2026

Geschäftsentwicklungen im vierten Quartal 2025 und Ereignisse nach Ende des Berichtszeitraums

Am 10. März 2026 gab BioNTech Pläne für ein eigenständiges neues Unternehmen bekannt, das von den BioNTech-Mitgründern Prof. Dr. Ugur Sahin und Prof. Dr. Özlem Türeci gegründet und geleitet werden soll. Das neue Unternehmen soll über entsprechende Ressourcen, Geschäftstätigkeiten und Finanzierungsoptionen verfügen, um mRNA-Innovationen der nächsten Generation zu entwickeln. BioNTech plant, entsprechende Rechte und mRNA-Technologien in das neue Unternehmen einzubringen, um eine priorisierte Entwicklung von mRNA-Innovationen der nächsten Generation mit disruptivem Potenzial zu ermöglichen und zu unterstützen. Da beide Unternehmen dezidierte strategische Prioritäten verfolgen werden, erwartet BioNTech, den Mehrwert für Patientinnen und Patienten sowie Anteilseigner durch diese Pläne voll auszuschöpfen. Ugur Sahin und Özlem Türeci werden bis Ende dieses Jahres nach Ablauf ihrer derzeitigen Dienstverträge in das Management ihres neuen Unternehmens wechseln. BioNTechs Aufsichtsrat hat mit der Suche nach passenden Nachfolgerinnen bzw. Nachfolgern für die Positionen begonnen, um einen reibungslosen Übergang und eine konsequente Umsetzung von BioNTechs Strategie sicherzustellen.

Am 1. März trat Kylie Jimenez dem Vorstand von BioNTech als Personalvorständin (Chief People Officer, "CPO") bei. Die Ernennung folgt konsequent der strategischen Ausrichtung BioNTechs, um sich bis 2030 zu einem biopharmazeutischen Unternehmen mit mehreren zugelassenen Produkten zu entwickeln, und unterstreicht die Bedeutung der globalen, hochqualifizierten Belegschaft des Unternehmens, um dieses Ziel zu erreichen. Kylie Jimenez' Schwerpunkt wird zum einen auf der Gewinnung, Entwicklung und Bindung von Talenten liegen und zum anderen auf der Stärkung der inklusiven Kultur des Unternehmens.

Ausgewählte Updates aus der Onkologie-Pipeline

Innovative Immunmodulatoren und Kombinationen

Pumitamig (BNT327/BMS986545) ist ein bispezifischer Immunmodulator-Kandidat, der PD-L1-Checkpoint-Inhibition mit der Neutralisierung von VEGF-A kombiniert und in Zusammenarbeit mit BMS entwickelt wird.

Eine globale klinische Phase-3-Studie (ROSETTA Breast-01; NCT07173751) zur Erstlinienbehandlung von Patientinnen und Patienten mit dreifach negativem Brustkrebs (triple-negative breast cancer, "TNBC") befindet sich derzeit in der Rekrutierung.

Eine globale klinische Phase-2/3-Studie (ROSETTA CRC-203; NCT07221357) zur Evaluierung von Pumitamig als Erstlinientherapie bei mikrosatellitenstabilem Darmkrebs (microsatellite stable colorectal cancer, "CRC") befindet sich derzeit in der Rekrutierung.

Eine globale klinische Phase-2/3-Studie (ROSETTA Gastric-204; NCT07221149) zur Erstlinienbehandlung von Magenkrebs befindet sich derzeit in der Rekrutierung.

Aktuell läuft eine globale klinische Phase-2/3-Studie (ROSETTA Lung-02; NCT06712316), die Pumitamig in Kombination mit einer Chemotherapie im Vergleich zu Pembrolizumab plus Chemotherapie zur Erstlinienbehandlung von Patientinnen und Patienten mit nicht-kleinzelligem Lungenkrebs (non-small cell lung cancer, "NSCLC") untersucht. Der Phase-2-Teil der Phase-2/3-Studie ist vollständig rekrutiert und der Phase-3-Teil befindet sich in der Rekrutierung. Eine Datenveröffentlichung aus dem Phase-2-Teil der Studie wird für das Jahr 2026 erwartet.

Weitere zulassungsrelevante klinische Phase-2/3- und Phase-3-Studien sollen im Jahr 2026 beginnen; hierzu gehören Studien zur Behandlung von inoperablem kleinzelligen Lungenkrebs in Stadium III (ROSETTA Lung-201, NCT07361497), zur Erstlinienbehandlung von kleinzelligem Lungenkrebs mit PD-L1-Expression = 50 % (ROSETTA Lung-202, NCT07361510), sowie zur Erstlinienbehandlung von Plattenepithelkarzinomen des Kopf- und Halsbereichs (head and neck squamous cell carcinoma, "HNSCC") (ROSETTA HNSCC-205).

Pumitamig wird derzeit auch in weiteren soliden Tumorindikationen in mehreren Phase-1/2- und Phase-2-Studien als Monotherapie und in Kombination mit Standardtherapien untersucht; dies umfasst die Evaluierung als Erstlinientherapie bei Leberzellkrebs (hepatocellular carcinoma, "HCC"), Zweitlinientherapie bei Glioblastom ("GBM"), Erstlinientherapie bei duktalem Adenokarzinom der Bauchspeicheldrüse (pancreatic ductal adenocarcinoma, "PDAC"), sowie Erstlinientherapie bei Nierenzellkarzinom (renal cell carcinoma, "RCC").

Im Jahr 2025 initiierte BioNTech mehrere klinische Studien zur Signalfindung, um Pumitamig in Kombination mit unternehmenseigenen Wirkstoffkandidaten zu untersuchen. Diese Studien werden Informationen zur Festlegung der geeigneten Dosierungen liefern und die Anti-Tumor-Aktivität in verschiedenen Tumoren für die weitere Entwicklung evaluieren.

Gotistobart (BNT316/ONC-392) ist ein Kandidat für die selektive Eliminierung von regulatorischen T-Zellen in der Mikroumgebung des Tumors, der auf CTLA-4 abzielt und in Zusammenarbeit mit OncoC4, Inc. ("OncoC4") entwickelt wird.

Eine globale klinische Phase-3-Studie (PRESERVE-003; NCT05671510) untersucht derzeit die Wirksamkeit und Sicherheit von Gotistobart als Monotherapie bei Patientinnen und Patienten mit metastasiertem Plattenepithelkarzinom der Lunge (metastatic squamous NSCLC), deren Erkrankung unter vorheriger platinbasierter Chemotherapie und Behandlung mit PD-(L)1-Inhibitoren weiter fortschritt.

Im Dezember 2025 wurden Daten aus der nicht-zulassungsrelevanten Dosisfindungsphase, der ersten von zwei Stufen der globalen klinischen Phase-3-Studie, auf der International Association for the Study of Lung Cancer ("IASLC") American Society of Clinical Oncology ("ASCO") 2025 North America Conference on Lung Cancer ("NACLC") präsentiert. Gotistobart zeigte einen klinisch relevanten Gesamtüberlebensvorteil (overall survival benefit, "OS benefit") im Vergleich zur Standard-Chemotherapie und ein kontrollierbares Sicherheitsprofil bei Patientinnen und Patienten mit Plattenepithelkarzinom der Lunge, deren Erkrankung nach einer Anti-PD-(L)1-Therapie und einer platinbasierten Chemotherapie weiter fortschritt.

Basierend auf den aktuellen Ereignisprognosen werden Zwischenergebnisse aus der zulassungsrelevanten Phase der zweistufigen klinischen Phase-3-Studie im Jahr 2026 erwartet.

Im Januar 2026 erhielt Gotistobart den Orphan-Drug-Status der U.S.-amerikanischen Arzneimittelbehörde (U.S. Food and Drug Administration, "FDA") für die Behandlung des Plattenepithelkarzinoms der Lunge. Im Jahr 2022 erhielt Gotistobart den Fast-Track-Status der FDA für die Behandlung von Patientinnen und Patienten mit metastasiertem kleinzelligen Lungenkrebs, deren Erkrankung unter vorheriger Behandlung mit einer Anti-PD-(L)1-Therapie weiter fortschritt.

Antikörper-Wirkstoff-Konjugate

Trastuzumab Pamirtecan (BNT323/DB-1303) ist ein gegen HER2 gerichteter ADC-Kandidat, der in Kollaboration mit Duality Biologics (Suzhou) Co. Ltd. ("DualityBio") entwickelt wird.

Eine klinische Phase-1/2-Studie (NCT05150691) zur Evaluierung von Trastuzumab Pamirtecan bei Patientinnen und Patienten mit fortgeschrittenen HER2-exprimierenden Tumoren wird derzeit durchgeführt. Eine potenziell zulassungsrelevante Kohorte, in der Patientinnen mit rezidivierendem Gebärmutterkrebs und HER2-Expression (IHC3+, 2+, 1+ oder ISH-positiv) untersucht werden, läuft derzeit. Daten werden voraussichtlich auf einer medizinischen Konferenz im Jahr 2026 präsentiert. BioNTech und DualityBio planen, vorbehaltlich der Rückmeldung der FDA, im Jahr 2026 einen Zulassungsantrag (Biologics License Application, "BLA") einzureichen.

Eine globale klinische Phase-3-Studie (DYNASTY-Breast02, NCT06018337) zur Evaluierung von Trastuzumab Pamirtecan bei Patientinnen und Patienten mit Hormonrezeptor-positivem ("HR+") metastasiertem Brustkrebs mit niedrigem HER2-Expressionslevel läuft derzeit. Basierend auf den aktuellen Ereignisprognosen werden Daten im Jahr 2026 erwartet.

BNT324/DB-1311 ist ein gegen B7H3 gerichteter ADC-Kandidat, der in Kollaboration mit DualityBio entwickelt wird.

Im Februar 2026 wurde ein Daten-Update der klinischen Phase-1/2-Studie (NCT05914116) auf dem ASCO Genitourinary Cancers Symposium präsentiert. BNT324/DB-1311 zeigte eine dauerhafte Wirksamkeit ohne neue Sicherheitssignale bei stark vorbehandelten Patienten mit metastasiertem kastrationsresistenten Prostatakrebs (metastatic castration-resistant prostate cancer, "mCRPC").

Eine klinische Phase-3-Studie (NCT07365995) zur Untersuchung von BNT324/DB-1311 im Vergleich zu Docetaxel bei Patienten mit metastasiertem kastrationsresistenten Prostatakrebs soll im Jahr 2026 beginnen.

mRNA-Krebsimmuntherapien

BNT113 ist ein mRNA-Krebsimmuntherapie-Kandidat und basiert auf BioNTechs unternehmenseigener, off-the-shelf FixVac-Plattform. Der Kandidat kodiert die beiden Onkoproteine E6 und E7, die häufig in Tumoren vorkommen, in denen das humane Papillomavirus Typ 16 nachgewiesen wurde ("HPV16-positiv").

Im Dezember 2025 erhielt BNT113 den Fast-Track-Status der FDA für die Behandlung von Patientinnen und Patienten mit PD-L1-positiven, HPV16-positiven Plattenepithelkarzinomen des Kopf- und Halsbereichs.

Basierend auf den aktuellen Ereignisprognosen werden im Jahr 2026 Daten der ersten Zwischenanalyse des Phase-3-Teils der laufenden klinischen Phase-2/3-Studie (AHEAD-MERIT; NCT04534205) erwartet. Die Studie evaluiert BNT113 in Kombination mit Pembrolizumab im Vergleich zu einer Pembrolizumab-Monotherapie als Erstlinienbehandlung bei Patientinnen und Patienten mit inoperablen rezidivierenden oder metastasierten, PD-L1-positiven, HPV16-positiven Plattenepithelkarzinomen des Kopf- und Halsbereichs.

Autogene Cevumeran (BNT122/RO7198457) ist ein individualisierter Neoantigen-spezifischer mRNA-Krebsimmuntherapie-Kandidat (individualized neoantigen-specific immunotherapy, "iNeST"), der in Kollaboration mit Genentech, Inc. ("Genentech"), einem Mitglied der Roche-Gruppe ("Roche"), entwickelt wird.

Der erwartete Zeitpunkt für die Datenveröffentlichung der finalen Analyse aus der laufenden klinischen Phase-2-Studie zur adjuvanten Behandlung von ctDNA-positivem Darmkrebs in Stadium II (hohes Risiko)/Stadium III wurde vom Jahr 2026 auf das Jahr 2027 aktualisiert, da die Daten langsamer als ursprünglich prognostiziert zusammengetragen wurden.

BioNTech und der Studiensponsor Roche haben gemeinsam entschieden, die klinische Phase-2-Studie IMcode004 (NCT06534983) aufgrund der sich rasch entwickelnden Behandlungslandschaft und sich wandelnden Versorgungsstandards nicht weiter fortzuführen. Die Studie untersuchte Autogene Cevumeran als adjuvante Behandlung in Kombination mit Nivolumab im Vergleich zu einer Nivolumab-Monotherapie bei Patientinnen und Patienten mit Hochrisiko muskelinvasivem Urothelkarzinom. Die Unternehmen werden sich auf die Weiterentwicklung von Autogene Cevumeran in adjuvantem duktalem Adenokarzinom der Bauchspeicheldrüse und adjuvantem Darmkrebs konzentrieren. In diesen Indikationen laufen derzeit randomisierte klinische Phase-2-Studien.

Erwartete Meilensteine im Jahr 2026

Programm Wirkstoffklasse Studien-Update-Phase Indikation Daten-Updates aus späten klinischen Studien Trastuzumab Pamirtecan3 ADC Phase 2 (Einzel-Arm) 2L+ HER2-exprimierender Gebärmutterkrebs Phase 3 Zwischenanalyse chemo-naiver HR+ HER2-low Brustkrebs Gotistobart2 Immunmodulator Phase 3 Zwischenanalyse 2L+ Plattenepithelkarzinom der Lunge Phase 2 2L+ metastasierter kastrationsresistenter Prostatakrebs BNT113 mRNA-Krebsimmuntherapie Phase 3 Zwischenanalyse HPV16+ PD-L1+ Kopf-Hals-Krebs Pumitamig1 Immunmodulator Phase 3 in China Zwischenanalyse 1L dreifach negativer Brustkrebs Daten-Updates aus frühen klinischen Studien mit Pumitamig & ADCs Pumitamig1 Immunmodulator Phase 2 1L nicht-kleinzelliger Lungenkrebs Phase 2 1L kleinzelliger Lungenkrebs im fortgeschrittenen Stadium Phase 2 in China 1L Leberzellkarzinom Phase 2 in China 1L mikrosatelliten-stabiler Darmkrebs Pumitamig1 +

Trastuzumab Pamirtecan (HER2-ADC)3 Immunmodulator

+ ADC Phase 1/2 Brustkrebs Pumitamig1 + BNT324/DB-1311 (B7H3-ADC)3 Phase 1/2 Fortgeschrittene solide Tumore Phase 2 Nicht-kleinzelliger Lungenkrebs/kleinzelliger Lungenkrebs Pumitamig1 + BNT325/DB-1305 (TROP2-ADC)3 Phase 2 Dreifach negativer Brustkrebs Pumitamig1 + BNT326/YL202 (HER3-ADC)4 Phase 1/2 Nicht-kleinzelliger Lungenkrebs BNT324/DB-1311 (B7H3-ADC)3 ADC Phase 1/2 2L+ metastasierter kastrationsresistenter Prostatakrebs Klinische Phase-3-Studienstarts Pumitamig1 Immunmodulator Phase 3 1L mikrosatelliten-stabiler Darmkrebs Phase 3 1L HER2- PD-L1+ Magenkrebs Phase 3 1L Kopf-Hals-Krebs Phase 3 inoperabler nicht-kleinzelliger Lungenkrebs, Stadium 3 Phase 3 1L nicht-kleinzelliger Lungenkrebs, hohe PD-L1-Konzentration BNT324 /DB-1311 (B7H3-ADC)3 ADC Phase 3 1L metastasierter kastrationsresistenter Prostatakrebs Zulassungsantrag bei der FDA Trastuzumab Pamirtecan (HER2-ADC)3 ADC - 2L+ HER2- exprimierender Gebärmutterkrebs

In Zusammenarbeit mit: 1. BMS; 2. OncoC4; 3. DualityBio; 4. MediLink Therapeutics (Suzhou) Co., Ltd. ("MediLink").

Bevorstehende Veranstaltungen für Investoren und Analysten

Ergebnisse des ersten Quartals 2026 sowie Informationen zur Geschäftsentwicklung: 5. Mai 2026

Ordentliche Hauptversammlung: 15. Mai 2026

Telefonkonferenz und Informationen zum Webcast

BioNTech lädt Investorinnen und Investoren und die allgemeine Öffentlichkeit ein, heute, den 10. März 2026, um 13:00 Uhr MEZ (8:00 Uhr U.S. EDT) an der Telefonkonferenz samt Webcast teilzunehmen, in dem die Ergebnisse für das vierte Quartal und das Geschäftsjahr 2025 veröffentlicht werden.

Um an der Live-Telefonkonferenz teilzunehmen, registrieren Sie sich bitte unter diesem Link. Nach der Registrierung werden die Einwahldaten und die dazugehörige PIN übermittelt.

Die Präsentation wird samt Ton über diesen Webcast-Link verfügbar sein.

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer können die Folien und den Webcast der Telefonkonferenz auch über die Seite "Events und Präsentationen" im Investorenbereich auf der Webseite des Unternehmens unter www.BioNTech.de abrufen. Eine Aufzeichnung des Webcasts wird kurz nach Beendigung der Telefonkonferenz zur Verfügung stehen und auf der Webseite des Unternehmens für weitere 30 Tage zugänglich sein.

Über BioNTech

Biopharmaceutical New Technologies (BioNTech) ist ein globales innovatives Immuntherapie-Unternehmen, das bei der Entwicklung von Therapien gegen Krebs und andere schwere Erkrankungen Pionierarbeit leistet. Das Unternehmen kombiniert eine Vielzahl an modernen therapeutischen Plattformen und Bioinformatik-Tools, um die Entwicklung innovativer Biopharmazeutika rasch voranzutreiben. Das diversifizierte Portfolio an onkologischen Produktkandidaten umfasst mRNA-Krebsimmuntherapien, innovative Immunmodulatoren und Präzisionstherapien, wie Antikörper-Wirkstoff-Konjugate und innovative chimäre Antigenrezeptoren (CAR)-T-Zelltherapien und zielt darauf ab, das gesamte Spektrum an Krebserkrankungen abzudecken. Auf Basis ihrer umfassenden Expertise bei der Entwicklung von mRNA-Therapien und -Impfstoffen und unternehmenseigener Herstellungskapazitäten erforscht und entwickelt BioNTech neben ihrer diversifizierten Onkologie-Pipeline gemeinsam mit Kollaborationspartnern verschiedene mRNA-Impfstoffkandidaten für eine Reihe von Infektionskrankheiten. BioNTech arbeitet Seite an Seite mit weltweit renommierten und spezialisierten Kollaborationspartnern aus der pharmazeutischen Industrie, darunter Bristol Myers Squibb, Duality Biologics, Genentech (ein Unternehmen der Roche Gruppe), Genmab, MediLink, OncoC4, Pfizer und Regeneron.

Weitere Information finden Sie unter: www.BioNTech.de.

Zukunftsgerichtete Aussagen von BioNTech

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte in die Zukunft gerichtete Aussagen im Rahmen des angepassten Private Securities Litigation Reform Act von 1995, einschließlich, aber nicht begrenzt auf ausdrückliche oder implizite Aussagen bezogen auf: erwartete Veränderungen in der Geschäftsführung von BioNTech und den Übergang der Verantwortlichkeiten im Vorstand, einschließlich der Identifikation und Anwerbung von Nachfolgern bzw. Nachfolgerinnen; die vorläufig zwischen BioNTech und den Mitgründern besprochenen Bedingungen bezüglich der potenziellen Beiträge bestimmter Vermögenswerte von BioNTech zu einem unabhängigen Unternehmen; BioNTechs zu erwartende Umsätze und Nettogewinne/(-verluste) durch die Verkäufe von BioNTechs COVID-19-Impfstoff in Vertriebsgebieten, die in der Verantwortung von BioNTechs Kollaborationspartnern liegen, insbesondere solche Angaben, die auf vorläufigen Schätzungen von BioNTechs Kollaborationspartnern beruhen; die Geschwindigkeit und der Grad der Marktakzeptanz von BioNTechs COVID-19-Impfstoff und weiterer Produktkandidaten, falls diese zugelassen werden; den Annahmen hinsichtlich der zu erwartenden Veränderungen in der COVID-19-Impfstoffnachfrage; der Beginn, der Zeitplan und Fortschritt sowie die Ergebnisse und die Kosten von BioNTechs Forschungs- und Entwicklungsprogrammen, einschließlich BioNTechs laufende und zukünftige präklinische und klinische Studien, einschließlich Aussagen in Bezug auf den erwarteten Zeitpunkt des Beginns, der Rekrutierung, und des Abschlusses von präklinischen oder klinischen Studien und damit verbundenen Vorbereitungsarbeiten, und der Verfügbarkeit von Ergebnissen sowie den Zeitpunkt und das Ergebnis von Anträgen auf behördliche Genehmigungen und Zulassungen; BioNTechs Erwartungen in Hinblick auf potenzielle zukünftige Kommerzialisierungen im Onkologie-Bereich, einschließlich der Ziele hinsichtlich Zeitpunkt und Indikationen; den angestrebten Zeitpunkt und die Anzahl zusätzlicher potenziell zulassungsrelevanter klinischer Studien, sowie das Zulassungspotenzial jeglicher klinischer Studien, die BioNTech möglicherweise initiiert; Gespräche mit Zulassungsbehörden; BioNTechs Erwartungen in Bezug auf geistiges Eigentum; die Auswirkungen von BioNTechs Kollaborations- und Lizenzvereinbarungen, einschließlich BioNTechs Kollaboration mit Bristol Myers Squibb; BioNTechs Erwartungen in Bezug auf Entwicklungen in der Gesetzgebung, politischen Entscheidungen und internationalem Handel; BioNTechs Schätzungen für Umsätze, Forschungs- und Entwicklungskosten, Vertriebs- und Marketingkosten sowie allgemeine Verwaltungskosten und Investitionsausgaben für den operativen Geschäftsbetrieb; BioNTechs Erwartungen bezüglich anstehender wissenschaftlicher und anlegerbezogener Präsentationen; und BioNTechs Erwartungen bezüglich des Nettogewinns/(-verlusts). In manchen Fällen können die zukunftsgerichteten Aussagen durch Verwendung von Begriffen wie "wird", "kann", "sollte", "erwartet", "beabsichtigt", "plant", "zielt ab", "antizipiert", "glaubt", "schätzt", "prognostiziert", "potenziell", "setzt fort" oder die negative Form dieser Begriffe oder einer anderen vergleichbaren Terminologie identifiziert werden, allerdings müssen nicht alle zukunftsgerichteten Aussagen diese Wörter enthalten.

Die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung basieren auf den aktuellen Erwartungen und Überzeugungen von BioNTech hinsichtlich zukünftiger Ereignisse und sind weder Versprechen noch Garantien und sollten nicht als solche angesehen werden, da sie einer Reihe von bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren unterliegen, von denen viele außerhalb der Kontrolle von BioNTech liegen und die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich und gegenteilig von denen abweichen, die in diesen zukunftsgerichteten Aussagen ausdrücklich oder implizit zum Ausdruck gebracht werden. Diese Risiken und Ungewissheiten beinhalten, sind aber nicht beschränkt auf: die Unwägbarkeiten, die mit Forschung und Entwicklung verbunden sind, einschließlich der Fähigkeit, die erwarteten klinischen Endpunkte, die Termine für Beginn und/oder Abschluss klinischer Studien, voraussichtliche Fristen für die Veröffentlichung von Daten, die Termine für die Einreichung von Zulassungsanträgen bei den Behörden, die Termine für behördliche Zulassungen und/oder die Termine für Markteinführung zu erreichen, sowie die Risiken im Zusammenhang mit präklinischen und klinischen Daten, einschließlich der in dieser Pressemitteilung veröffentlichen Daten und einschließlich der Möglichkeit für das Auftreten ungünstiger neuer präklinischer, klinischer oder sicherheitsrelevanter Daten und weitere Analysen vorhandener präklinischer, klinischer oder sicherheitsrelevanter Daten; die Art der klinischen Daten, die einer ständigen Überprüfung durch Peer-Review, einer behördlichen Prüfung und einer Marktinterpretation unterliegen; BioNTechs Preis- und Kostenübernahmeverhandlungen mit staatlichen Stellen, privaten Krankenversicherungen und anderen Kostenträgern; die künftige kommerzielle Nachfrage und der medizinische Bedarf an Erst- oder jährlichen Auffrischungsdosen mit einem COVID-19-Impfstoff; die Auswirkungen von Zöllen und Eskalationen in der Handelspolitik; der Wettbewerb durch andere COVID-19-Impfstoffe oder bezogen auf BioNTechs weitere Produktkandidaten; den Zeitpunkt und BioNTechs Fähigkeit, behördliche Zulassungen für ihre Produktkandidaten zu erhalten und aufrechtzuerhalten; die Fähigkeit von BioNTechs COVID-19-Impfstoffen, COVID-19 zu verhindern, das von aufkommenden Virusvarianten verursacht wird; BioNTechs Fähigkeit, Forschungsmöglichkeiten zu erkennen und Prüfpräparate zu identifizieren und zu entwickeln; die Fähigkeit und Bereitschaft von BioNTechs Kollaborationspartnern, die Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten in Bezug auf BioNTechs Produktkandidaten und Prüfpräparate fortzusetzen; unvorhergesehene Sicherheitsbelange und potenzielle Ansprüche, die angeblich durch den Einsatz von durch BioNTech entwickelte oder hergestellte Produkte und Produktkandidaten auftreten; die Fähigkeit BioNTechs und die von BioNTechs Kollaborationspartnern, BioNTechs Produktkandidaten zu kommerzialisieren und zu vermarkten, falls sie zugelassen werden; BioNTechs Fähigkeit, die Entwicklung und damit verbundene Kosten des Unternehmens zu steuern; regulatorische und politische Entwicklungen; die Fähigkeit, BioNTechs Produktionskapazitäten effektiv zu skalieren und BioNTechs Produkte und Produktkandidaten herzustellen; Risiken in Bezug auf das globale Finanzsystem und die Märkte; und andere Faktoren, die BioNTech derzeit nicht bekannt sind.

Den Leserinnen und Lesern wird empfohlen, die Risiken und Unsicherheiten unter "Risk Factors" in BioNTechs Jahresbericht (Form 20-F) für das am 31. Dezember 2025 endende Quartal und in den darauffolgend bei der SEC eingereichten Dokumenten zu lesen. Sie sind auf der Website der SEC unter www.sec.gov verfügbar. Diese zukunftsgerichteten Aussagen gelten nur zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung. Außerhalb rechtlicher Verpflichtungen übernimmt BioNTech keinerlei Verpflichtung, solche in die Zukunft gerichteten Aussagen nach dem Datum dieser Pressemitteilung zu aktualisieren, um sie an die tatsächlichen Ergebnisse oder Änderungen der Erwartungen anzupassen.

Hinweis: Dies ist eine Übersetzung der englischsprachigen Pressemitteilung. Im Falle von Abweichungen zwischen der deutschen und der englischen Version hat ausschließlich die englische Fassung Gültigkeit.

Konzern-Gewinn und Verlustrechnung (IFRS-Ergebnisse)

Drei Monate

zum 31. Dezember Geschäftsjahre

zum 31. Dezember 2025 2024 2025 2024 (in Millionen €, bis auf Ergebnis je Aktie) (ungeprüft) (ungeprüft) Umsatzerlöse 907,4 1.190,0 2.869,9 2.751,1 Umsatzkosten (333,3) (243,5) (641,8) (541,3) Forschungs- und Entwicklungskosten (505,4) (611,8) (2.104,9) (2.254,2) Vertriebs- und Marketingkosten (49,3) (21,3) (110,0) (67,9) Allgemeine Verwaltungskosten (168,6) (110,8) (514,4) (531,1) Sonstige betriebliche Aufwendungen (208,0) (91,6) (1.088,3) (811,5) Sonstige betriebliche Erträge 34,4 37,6 184,6 140,6 Betriebsergebnis (322,8) 148,6 (1.404,9) (1.314,3) Finanzerträge 99,6 165,2 423,9 664,0 Finanzaufwendungen (4,2) (12,6) (69,8) (27,4) Gewinn / (Verlust) vor Steuern (227,4) 301,2 (1.050,8) (677,7) Ertragsteuern (77,6) (41,7) (85,3) 12,4 Nettogewinn / (-verlust) (305,0) 259,5 (1.136,1) (665,3) Ergebnis je Aktie Unverwässertes Ergebnis je Aktie (1,25) 1,08 (4,70) (2,77) Verwässertes Ergebnis je Aktie (1,25) 1,08 (4,70) (2,77)



Konzern-Gewinn und Verlustrechnung (Adjustierte Ergebnisse)

Adjustierte Ergebnisse (Nicht-IFRS-Kennzahlen)1 Drei Monate

zum 31. Dezember Geschäftsjahre

zum 31. Dezember 2025 2024 2025 2024 (in Millionen €, bis auf Ergebnis je Aktie) (ungeprüft) (ungeprüft) Adjustierte Umsatzkosten (302,8) (204,5) (611,3) (493,2) Adjustierte Forschungs- und Entwicklungskosten (505,4) (530,3) (2.019,5) (2.172,7) Adjustierte sonstige betriebliche Aufwendungen (13,0) (39,2) (170,2) (154,1) Adjustierte sonstige betriebliche Erträge 34,4 37,6 169,6 140,6 Adjustiertes Betriebsergebnis (97,3) 321,5 (385,9) (527,3) Adjustierter Gewinn / (Verlust) vor Steuern (1,9) 474,1 (31,8) 109,3 Adjustierter Nettogewinn / (-verlust)2 (79,5) 432,4 (117,1) 121,7 Adjustiertes Ergebnis je Aktie Adjustiertes unverwässertes Ergebnis je Aktie (0,33) 1,80 (0,48) 0,51 Adjustiertes verwässertes Ergebnis je Aktie (0,33) 1,79 (0,48) 0,50

1 Bestimmte in dieser Tabelle dargestellte adjustierte Ergebnisse entsprechen den Ergebnissen basierend auf den IFRS-Rechnungslegungsstandards. Eine Überleitung aller anderen adjustierten Ergebnisse zu BioNTechs IFRS-Ergebnissen ist am Ende der Pressemitteilung und in BioNTechs Bericht (Form 20-F) für das zum 31. Dezember 2025 endende Geschäftsjahr enthalten, der am 10. März 2026 eingereicht wurde und unter www.sec.gov verfügbar ist.

2 Steuereffekte werden bei den Nicht-IFRS-Kennzahlen nicht berücksichtigt.

Konzern-Bilanz

31. Dezember 31. Dezember (in Millionen €) 2025 2024 Aktiva Langfristige Vermögenswerte Geschäfts- oder Firmenwert 367,9 380,6 Sonstige immaterielle Vermögenswerte 1.606,0 790,4 Sachanlagen 1.080,9 935,3 Nutzungsrechte 210,2 248,1 Vertragsvermögenswerte 2,0 9,8 Sonstige finanzielle Vermögenswerte 2.554,2 1.254,0 Sonstige nichtfinanzielle Vermögenswerte 7,3 26,3 Latente Steueransprüche 13,5 81,7 Summe langfristige Vermögenswerte 5.842,0 3.726,2 Kurzfristige Vermögenswerte Vorräte 110,7 283,3 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und sonstige Forderungen 924,2 1.463,9 Vertragsvermögenswerte 8,1 10,0 Sonstige finanzielle Vermögenswerte 7.201,8 7.021,7 Sonstige nichtfinanzielle Vermögenswerte 173,8 212,7 Ertragsteueranspruch 52,6 50,0 Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente 7.675,4 9.761,9 Summe kurzfristige Vermögenswerte 16.146,6 18.803,5 Bilanzsumme 21.988,6 22.529,7 Passiva Eigenkapital Gezeichnetes Kapital 259,0 248,6 Kapitalrücklagen 2.473,3 1.398,6 Eigene Anteile (7,7) (8,6) Gewinnrücklagen 17.961,9 19.098,0 Sonstige Rücklagen (1.462,3) (1.325,5) Summe Eigenkapital 19.224,2 19.411,1 Langfristige Schulden Leasingverbindlichkeiten und Darlehen 215,2 214,7 Sonstige finanzielle Verbindlichkeiten 94,9 46,9 Rückstellungen 35,5 20,9 Vertragsverbindlichkeiten 88,0 183,0 Sonstige nichtfinanzielle Verbindlichkeiten 104,2 87,5 Latente Steuerschulden 84,3 42,4 Summe langfristige Schulden 622,1 595,4 Kurzfristige Schulden Leasingverbindlichkeiten und Darlehen 52,2 39,5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen und sonstige Verbindlichkeiten 534,9 426,7 Sonstige finanzielle Verbindlichkeiten 351,7 1.443,4 Ertragsteuerverbindlichkeiten 65,6 4,5 Rückstellungen 145,3 144,8 Vertragsverbindlichkeiten 754,9 294,9 Sonstige nichtfinanzielle Verbindlichkeiten 237,7 169,4 Summe kurzfristige Schulden 2.142,3 2.523,2 Summe Schulden 2.764,4 3.118,6 Bilanzsumme 21.988,6 22.529,7



Konzern-Kapitalflussrechnung

Drei Monate

zum 31. Dezember Geschäftsjahre

zum 31. Dezember 2025 2024 2025 2024 (in Millionen €) (ungeprüft) (ungeprüft) Betriebliche Tätigkeit Nettogewinn / (-verlust) (305,0) 259,5 (1.136,1) (665,3) Ertragsteuern 77,6 41,7 85,3 (12,4) Gewinn / (Verlust) vor Steuern (227,4) 301,2 (1.050,8) (677,7) Anpassungen zur Überleitung des Ergebnisses vor Steuern auf die Netto-Cashflows: Abschreibungen und Wertminderungen auf Sachanlagen, immaterielle Vermögenswerte und Nutzungsrechte 164,8 165,4 382,8 298,0 Aufwendungen für anteilsbasierte Vergütung 24,1 23,5 106,2 100,9 Fremdwährungsdifferenzen, netto (43,0) (32,1) (6,6) (109,5) (Gewinn) / Verlust aus dem Abgang von Sachanlagen (0,8) (0,1) (2,5) (0,3) Finanzerträge ohne Fremdwährungsdifferenzen (99,1) (149,7) (423,9) (648,5) Finanzaufwendungen ohne Fremdwährungsdifferenzen 4,3 12,6 21,4 27,4 Zuwendungen der öffentlichen Hand (19,5) (4,7) (63,0) (31,5) Sonstige nicht zahlungswirksame Erträge / (Aufwendungen) 600,4 - 585,4 - Nicht realisierter (Nettogewinn) / Nettoverlust aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten derivativen Finanzinstrumenten 2,5 3,9 (10,4) 4,6 Veränderungen des Nettoumlaufvermögens: Abnahme / (Zunahme) der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, sonstigen Forderungen, Vertragsvermögenswerten und sonstigen Vermögenswerten 81,0 (879,9) 1.083,7 387,7 Abnahme der Vorräte 116,2 19,9 177,9 74,5 (Abnahme) / Zunahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen, sonstigen Finanzverbindlichkeiten, sonstigen Verbindlichkeiten, Vertragsverbindlichkeiten, Rückerstattungsverbindlichkeiten und Rückstellungen (424,6) 167,7 (723,8) 758,4 Erhaltene Zinsen 61,8 121,6 337,0 474,9 Gezahlte Zinsen (2,8) (6,6) (11,0) (13,5) Erstattete / (Gezahlte) Ertragsteuern, netto 40,5 (198,4) 3,8 (389,2) Auszahlungen für anteilsbasierte Vergütung (6,0) (10,9) (25,3) (154,5) Erhaltene Zuwendungen der öffentlichen Hand 37,1 3,3 75,1 106,0 Cashflows aus der betrieblichen Tätigkeit 309,5 (463,3) 456,0 207,7 Investitionstätigkeit Erwerb von Sachanlagen (63,2) (66,6) (175,1) (286,5) Erlöse aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,6 0,7 4,5 1,2 Erwerb von immateriellen Vermögenswerten 1,1 (24,5) (573,9) (165,8) Erwerb von Tochterunternehmen und Geschäftsbetrieben abzüglich erworbener Zahlungsmittel 264,8 - 186,3 - Investitionen in sonstige finanzielle Vermögenswerte (4.375,8) (2.068,8) (11.422,5) (12.370,3) Erlöse aus der Fälligkeit von sonstigen finanziellen Vermögenswerten 1.446,9 2.765,9 9.512,2 10.740,2 Cashflows aus der Investitionstätigkeit (2.725,6) 606,7 (2.468,5) (2.081,2) Finanzierungstätigkeit Zahlungseingänge aus der Aufnahme von Darlehen 6,7 - 6,7 - Tilgung von Darlehen (8,6) - (18,0) (2,3) Tilgung von Leasingverbindlichkeiten (10,4) (7,3) (39,6) (43,6) Transaktionskosten zur Ausgabe von gezeichnetem Kapital (2,0) - (2,0) - Cashflows aus der Finanzierungstätigkeit (14,3) (7,3) (52,9) (45,9) Nettozunahme / (-abnahme) von Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten (2.430,4) 136,1 (2.065,4) (1.919,4) Wechselkursbedingte Änderungen der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente 1,4 13,6 (27,0) 14,8 Andere bewertungsbedingte Änderungen der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente 11,5 (12,4) 5,9 2,8 Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zum Beginn der Berichtsperiode 10.092,9 9.624,6 9.761,9 11.663,7 Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zum 31. Dezember 7.675,4 9.761,9 7.675,4 9.761,9



Überleitung der Nicht-IFRS-Kennzahlen

Überleitung der Nicht-IFRS-Kennzahlen für das Geschäftsjahr 2025 nicht-IFRS Adjustierungen (in Millionen €, bis auf Ergebnis je Aktie) IFRS Ergebnis Aufwendungen und Erträge aus Rechts-streitigkeiten Wertminder-ung und -aufholung Mitarbeiter-bezogene Aufwendungen aus Restrukt-urierung Erträge aus dem Unternehmens-erwerb zu einem Preis unter dem Marktwert sowie Erträge und Aufwendungen aus Veräußer-ungsvorgängen Adjustiertes Ergebnis Umsatzkosten (641,8) - 30,5 - - (611,3) Forschungs- und Entwicklungskosten (2.104,9) - 85,4 - - (2.019,5) Sonstige betriebliche Aufwendungen (1.088,3) 789,5 71,6 57,0 - (170,2) Sonstige betriebliche Erträge 184,6 - - - (15,0) 169,6 Betriebsergebnis (1.404,9) 789,5 187,5 57,0 (15,0) (385,9) Verlust vor Steuern (1.050,8) 789,5 187,5 57,0 (15,0) (31,8) Nettoverlust1 (1.136,1) 789,5 187,5 57,0 (15,0) (117,1) Ergebnis je Aktie Unverwässertes Ergebnis je Aktie (4,70) (0,48) Verwässertes Ergebnis je Aktie (4,70) (0,48)

1 Steuereffekte werden bei den Nicht-IFRS-Kennzahlen nicht berücksichtigt.

Überleitung der Nicht-IFRS-Kennzahlen in dem zum 31. Dezember 2025 endenden Quartal nicht-IFRS Adjustierungen (ungeprüft) (in Millionen €, bis auf Ergebnis je Aktie) IFRS Ergebnis Aufwendungen und Erträge aus Rechts-streitigkeiten Wertminder-ung und -aufholung Mitarbeiter-bezogene Aufwendungen aus Restrukt-urierung Erträge aus dem Unternehmens-erwerb zu einem Preis unter dem Marktwert sowie Erträge und Aufwendungen aus Veräußer-ungsvorgängen Adjustiertes Ergebnis (ungeprüft) (ungeprüft) Umsatzkosten (333,3) - 30,5 - - (302,8) Sonstige betriebliche Aufwendungen (208,0) 111,4 71,6 12,0 - (13,0) Betriebsergebnis (322,8) 111,4 102,1 12,0 - (97,3) Verlust vor Steuern (227,4) 111,4 102,1 12,0 - (1,9) Nettoverlust1 (305,0) 111,4 102,1 12,0 - (79,5) Ergebnis je Aktie Unverwässertes Ergebnis je Aktie (1,25) (0,33) Verwässertes Ergebnis je Aktie (1,25) (0,33)

1 Steuereffekte werden bei den Nicht-IFRS-Kennzahlen nicht berücksichtigt.

Überleitung der Nicht-IFRS-Kennzahlen für das Geschäftsjahr 2024 nicht-IFRS Adjustierungen (in Millionen €, bis auf Ergebnis je Aktie) IFRS Ergebnis Aufwendungen und Erträge aus Rechts-streitigkeiten Wertminder-ung und -aufholung Mitarbeiter-bezogene Aufwendungen aus Restrukt-urierung Erträge aus dem Unternehmens-erwerb zu einem Preis unter dem Marktwert sowie Erträge und Aufwendungen aus Veräußer-ungsvorgängen Adjustiertes Ergebnis Umsatzkosten (541,3) - 48,1 - - (493,2) Forschungs- und Entwicklungskosten (2.254,2) - 81,5 - - (2.172,7) Sonstige betriebliche Aufwendungen (811,5) 657,4 - - - (154,1) Betriebsergebnis (1.314,3) 657,4 129,6 - - (527,3) Gewinn / (Verlust) vor Steuern (677,7) 657,4 129,6 - - 109,3 Nettogewinn / (-verlust)1 (665,3) 657,4 129,6 - - 121,7 Ergebnis je Aktie Unverwässertes Ergebnis je Aktie (2,77) 0,51 Verwässertes Ergebnis je Aktie (2,77) 0,50

1 Steuereffekte werden bei den Nicht-IFRS-Kennzahlen nicht berücksichtigt.

Überleitung der Nicht-IFRS-Kennzahlen in dem zum 31. Dezember 2024 endenden Quartal nicht-IFRS Adjustierungen (ungeprüft) (in Millionen €, bis auf Ergebnis je Aktie) IFRS Ergebnis Aufwendungen und Erträge aus Rechts-streitigkeiten Wertminder-ung und -aufholung Mitarbeiter-bezogene Aufwendungen aus Restrukt-urierung Erträge aus dem Unternehmens-erwerb zu einem Preis unter dem Marktwert sowie Erträge und Aufwendungen aus Veräußer-ungsvorgängen Adjustiertes Ergebnis (ungeprüft) (ungeprüft) Umsatzkosten (243,5) - 39,0 - - (204,5) Forschungs- und Entwicklungskosten (611,8) - 81,5 - - (530,3) Sonstige betriebliche Aufwendungen (91,6) 52,4 - - - (39,2) Betriebsergebnis 148,6 52,4 120,5 - - 321,5 Gewinn vor Steuern 301,2 52,4 120,5 - - 474,1 Nettogewinn1 259,5 52,4 120,5 - - 432,4 Ergebnis je Aktie Unverwässertes Ergebnis je Aktie 1,08 1,80 Verwässertes Ergebnis je Aktie 1,08 1,79

1 Steuereffekte werden bei den Nicht-IFRS-Kennzahlen nicht berücksichtigt.

Für die drei Monate bis zum 31. Dezember 2023 und das Geschäftsjahr 2023 waren unsere adjustieren Ergebnisse identisch zu den Ergebnissen basierend auf den IFRS-Rechnungslegungsstandards.