Anzeige
Mehr »
Dienstag, 10.03.2026 - Börsentäglich über 12.000 News
Das Triple-Discovery-Setup, das der Markt noch nicht begriffen hat!!
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: 581005 | ISIN: DE0005810055 | Ticker-Symbol: DB1
Xetra
10.03.26 | 12:42
241,70 Euro
-0,17 % -0,40
Branche
Finanzdienstleistungen
Aktienmarkt
Prime Standard
DAX
EURO STOXX 50
STOXX Europe 600
1-Jahres-Chart
DEUTSCHE BOERSE AG Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
DEUTSCHE BOERSE AG 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
242,10242,2012:58
242,10242,2012:58
DZ Bank
10.03.2026 12:11 Uhr
213 Leser
Artikel bewerten:
(1)

Deutsche Börse: Die KI-Sorgen weichen beim Profiteur verrücktspielender Energiemärkte!

Deutsche Börse: Die KI-Sorgen weichen beim Profiteur verrücktspielender Energiemärkte!


Die Deutsche Börse transformiert sich konsequent vom klassischen Marktplatzbetreiber zu einem global führenden Technologie- und Datenanbieter. Durch den Erfolg der Software-Tochter SimCorp und das boomende Energiegeschäft der EEX steuert der Konzern auf neue Rekordmarken für das Jahr 2026 zu. Während Skeptiker Gefahren durch Künstliche Intelligenz sehen, nutzt das Management die Technologie bereits erfolgreich zur Effizienzsteigerung und zum Ausbau seiner exklusiven Datenbanken.

Skalierung durch Software: Der Fahrplan für 2026

Die Deutsche Börse hat sich erfolgreich von ihrer Abhängigkeit von reinen Handelsvolumina gelöst. Im Zentrum dieser Entwicklung steht das Segment "Investment Management Solutions" mit dem Software-Champion SimCorp. Die Zahlen für das vierte Quartal 2025 sprechen eine deutliche Sprache. Ein währungsbereinigtes Umsatzplus von 18 % bei Softwarelösungen und ein spektakuläres Wachstum von 50 % im Bereich Software-as-a-Service zeigen, dass das Abo-Modell der Zukunft gehört. Besonders der US-Markt hat sich als entscheidender Wachstumsmotor entpuppt. Mit einer Steigerung der jährlich wiederkehrenden Umsätze von 47 % und dem Gewinn eines Tier-1-US-Vermögensverwalters als Großkunden wurde ein wichtiger "Tipping Point" erreicht. Der Ausblick auf das Geschäftsjahr 2026 ist entsprechend ambitioniert. Der Konzern visiert Nettoerlöse von 5,7 Milliarden Euro an, was einem Zuwachs von etwa 9,6 Prozent im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Noch deutlicher wird die operative Hebelwirkung beim EBITDA (vor Treasury-Ergebnissen). Hier strebt das Management 3,1 Milliarden Euro an (+15 Prozent).





Endlos Turbo Long 149,9887 open end: Basiswert Deutsche Boerse

DJ59U0
Quelle: DZ BANK: Geld 10.03. 08:31:18, Brief 10.03. 08:31:18
9,41 EUR9,59 EUR 0,97%Basiswertkurs: 242,30 EUR
Geld in EUR Brief in EURDiff. Vortag in %Quelle: Xetra , 09.03.
Basispreis149,9887 EURKnock-Out-Barriere149,9887 EUR
Hebel2,55xAbstand zum Basispreis in %38,10%
Abstand zum Knock-Out in %38,10%Bezugsverhältnis (BV) / Bezugsgröße0,10

Wenn Sie regelmäßig Informationen von der DZ BANK erhalten möchten, so können Sie sich kostenlos zu den verschiedenen Veröffentlichungen rund um Trading und Geldanlage anmelden:


Marcus Landau
Marcus Landau, Derivate-Experte der DZ BANK, ist seit 2003 in der Zertifikate- und Derivatebranche tätig und erstellt regelmäßig Analysen rund um die Aktien- und Rohstoffmärkte, die er mit spannenden Zertifikate-Ideen verknüpft.





© 2026 DZ Bank
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.