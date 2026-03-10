Deutsche Börse: Die KI-Sorgen weichen beim Profiteur verrücktspielender Energiemärkte!
Skalierung durch Software: Der Fahrplan für 2026
Die Deutsche Börse hat sich erfolgreich von ihrer Abhängigkeit von reinen Handelsvolumina gelöst. Im Zentrum dieser Entwicklung steht das Segment "Investment Management Solutions" mit dem Software-Champion SimCorp. Die Zahlen für das vierte Quartal 2025 sprechen eine deutliche Sprache. Ein währungsbereinigtes Umsatzplus von 18 % bei Softwarelösungen und ein spektakuläres Wachstum von 50 % im Bereich Software-as-a-Service zeigen, dass das Abo-Modell der Zukunft gehört. Besonders der US-Markt hat sich als entscheidender Wachstumsmotor entpuppt. Mit einer Steigerung der jährlich wiederkehrenden Umsätze von 47 % und dem Gewinn eines Tier-1-US-Vermögensverwalters als Großkunden wurde ein wichtiger "Tipping Point" erreicht. Der Ausblick auf das Geschäftsjahr 2026 ist entsprechend ambitioniert. Der Konzern visiert Nettoerlöse von 5,7 Milliarden Euro an, was einem Zuwachs von etwa 9,6 Prozent im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Noch deutlicher wird die operative Hebelwirkung beim EBITDA (vor Treasury-Ergebnissen). Hier strebt das Management 3,1 Milliarden Euro an (+15 Prozent).
