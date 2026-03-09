EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Deutsche Börse AG
/ Erwerb eigener Aktien
Frankfurt am Main, 9. März 2026
Im Zeitraum vom 2. März 2026 bis einschließlich 6. März 2026 hat die Deutsche Börse AG insgesamt 60.000 Aktien im Rahmen ihres laufenden Aktienrückkaufprogramms erworben, das mit der Bekanntmachung vom 19. Februar 2026 gemäß Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 zur Verordnung (EU) Nr. 596/2014 angekündigt wurde.
Dabei wurden jeweils Aktien wie folgt erworben:
Datum Aktien (Stück) Durchschnittskurs (EUR)
02.03.2026 20.000 234,8907
03.03.2026 10.000 238,1894
04.03.2026 10.000 240,1344
05.03.2026 10.000 241,7230
06.03.2026 10.000 241,8733
Die Gesamtzahl der im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms seit dem 20. Februar 2026 bis einschließlich 6. März 2026 gekauften Aktien beläuft sich damit auf 479.000 Aktien.
Der Erwerb der Aktien der Deutsche Börse AG erfolgt ausschließlich über die Börse im elektronischen Handel der Frankfurter Wertpapierbörse (Xetra) durch ein von der Deutsche Börse AG beauftragtes Kreditinstitut.
Die Deutsche Börse AG wird zudem auf ihrer Internetseite (https://www.deutsche-boerse.com/dbg-de/investor-relations/aktie-und-anleihen/aktienrueckkauf) regelmäßig über die Fortschritte des Aktienrückkaufs informieren.
Sprache:
|Deutsch
Unternehmen:
|Deutsche Börse AG
|-
|60485 Frankfurt am Main
|Deutschland
Internet:
|www.deutsche-boerse.com
Ende der Mitteilung
2287928 09.03.2026 CET/CEST
