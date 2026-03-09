Der DAX hat in der vergangenen Woche einen schweren Rückschlag erlitten. Aufgrund der Eskalation im Nahen Osten büßte das größte deutsche Börsenbarometer knapp 1.700 Punkte ein und schloss -6,7% tiefer mit knapp 23.591 Punkten. Die höchsten Verluste gab es bei Merck und Beiersdorf, Deutsche Börse war bester DAX-Wert. Geht es in der neuen Woche weiter nach unten? Eine tiefrote Woche Die Woche begann mit deutlichen Abgaben, nachdem die USA und Israel ...Den vollständigen Artikel lesen ...
