Die Aktie der Deutschen Börse mit der ISIN: DE0005810055 konnte im Wochenverlauf einen Kursanstieg von 4,17 Prozent verzeichnen. Damit war das Unternehmen aus Frankfurt am Main der Top-Performer im DAX. Zum Handelsende am Freitag notierte das Wertpapier bei 242,10 Euro. Das Wochenhoch erreichte die Aktie mit 244,00 Euro während des Tages am Handelsplatz Xetra.Status der EmpfehlungDie Deutsche Börse Aktie ist derzeit keine laufende Empfehlung des ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.