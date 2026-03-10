© Foto: SOPA Images - picture alliance / Sipa USAUranium Energy verkauft Uran deutlich über Marktpreis, baut die Produktion aus und sitzt auf über 800 Millionen US-Dollar Liquidität. Der Konzern setzt auf Wachstum.Der US-Uranproduzent Uranium Energy meldet für das zweite Quartal des Geschäftsjahres 2026 solide Fortschritte beim Ausbau seiner Produktion und eine ungewöhnlich starke Preisrealisierung. Das Unternehmen verkaufte Uran zu 101 US-Dollar je Pfund und lag damit deutlich über dem durchschnittlichen Spotpreis von 80,76 US-Dollar im Quartal. Die Aktie von Uranium Energy reagierte positiv auf die Quartalszahlen und legte im vorbörslichen Handel um 3,61 Prozent auf 14,07 US-Dollar zu (Stand 11:25 Uhr MEZ). Der Verkauf von 200.000 Pfund …Den vollständigen Artikel lesen
