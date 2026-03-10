Angekündigt waren für heute Mittag die Zahlen für das vierte Quartal. Doch kurz zuvor sorgte eine andere Meldung für ordentlich Aufsehen. Die beiden Gründer von BioNTech Ugur Sahin und Özlem Türeci werden das Unternehmen verlassen. Bis spätestens Ende 2026 wird das Ehepaar ausscheiden, so BioNTech. Die Aktie rutschte in einer ersten Reaktion massiv ab. Die eigentlichen Zahlen rücken dadurch in den Hintergrund.BioNTech stellt die Weichen neu: Die Gründer Ugur Sahin und Özlem Türeci planen den Aufbau ...Den vollständigen Artikel lesen ...
