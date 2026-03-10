Unser Lieblings-CEO Jensen Huang erklärt mit einem Lächeln seine schwere Kindheit und seinen vollen Einsatz für Nvidia (selbst im Urlaub) und wie die 28.000 Prozent-Empfehlung schon kurz vor der Pleite stand. Das ist sein Erfolgsgeheimnis.Nvidia war zweimal praktisch tot. Doch der sympathische CEO Jensen Huang kämpft immer weiter. Am heutigen Dienstag schreibt Nvidia in seinem Blog vom fünfstöckigen Schichtkuchen (KI-Stack): Energie - Chips - Infrastruktur - Modelle - Anwendungen und stellt klar: ...Den vollständigen Artikel lesen ...
