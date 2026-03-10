Mainz - Der CDU-Spitzenkandidat für die Landtagswahl in Rheinland-Pfalz, Gordon Schnieder, geht optimistisch in die letzte Phase des Wahlkampfes. "Das Ergebnis der SPD in Baden-Württemberg zeigt deutlich, wie weit sich die Partei inzwischen von vielen Arbeitnehmern und Leistungsträgern entfernt hat", sagte Schnieder der "Rheinischen Post" (Mittwochsausgabe).



"Ähnliches zeichnet sich auch hier in Rheinland-Pfalz ab." Die Union habe bei den Themen Bildung, Gesundheit, Wirtschaft und Sicherheit die besseren Konzepte, so der Spitzenkandidat weiter. Er gehe "mit großem Optimismus" in die letzte Phase des Wahlkampfes bis zur Abstimmung am 22. März.



Der Wahlausgang in Baden-Württemberg zeige zudem: "Am Ende zählt jede Stimme." Deshalb werde die Union "klar für beide Stimmen für die CDU werben", sagte Schnieder. Zwölf Tage vor der Landtagswahl in Rheinland-Pfalz treffen Herausforderer Schnieder und SPD-Ministerpräsident Alexander Schweitzer am Dienstagabend zu einem Fernsehduell aufeinander.





