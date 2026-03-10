Toronto, Ontario - 10. März 2026 / IRW-Press / 55 North Mining Inc. (CSE: FFF) (FWB: 6YF) ("55 North" oder das "Unternehmen") freut sich, einen Führungswechsel bekannt zu geben, der das weitere Wachstum des Unternehmens und die Weiterentwicklung des zu 100 % unternehmenseigenen Goldprojekts Last Hope in der kanadischen Provinz Manitoba unterstützen soll.

Wayne Parsons wurde mit sofortiger Wirkung zum Chief Executive Officer von 55 North Mining Inc. ernannt, während Bruce Reid das Amt des Executive Chairman des Board of Directors übernehmen wird.

Der Führungswechsel spiegelt die Absicht des Unternehmens wider, seine Präsenz auf den Kapitalmärkten zu stärken und die Weiterentwicklung des Goldprojekts Last Hope zu beschleunigen. Herr Parsons wird sich auf das Unternehmenswachstum, Finanzierungsinitiativen und die Erweiterung des Investorendialogs konzentrieren, während Herr Reid gemeinsam mit dem Board die strategische Entwicklung der Assets des Unternehmens leiten wird.

Herr Parsons kann in den Bereichen Bergbau und Kapitalmärkte eine langjährige Erfahrung vorweisen und wird das Unternehmen durch die nächste Phase der Exploration, Ressourcenerweiterung und Erschließung des Goldprojekts Last Hope führen. Als CEO wird er sein Hauptaugenmerk darauf richten, die Explorationsstrategie des Unternehmens voranzutreiben, die Beziehungen zu Investoren und Stakeholdern zu stärken und 55 North für ein langfristiges Wachstum zu positionieren.

Herr Reid, der seit der Gründung des Unternehmens als Chief Executive Officer tätig war, wird in seiner Funktion als Executive Chairman weiterhin die strategische Ausrichtung des Unternehmens sowie dessen Initiativen zur Unternehmensentwicklung unterstützen.

"Seitdem Wayne für 55 North tätig ist, hat das Projekt eine neue Vision erhalten", sagte Bruce Reid, Executive Chairman von 55 North Mining. "Nach den Roadshows in Europa und der jüngsten Präsentation bei der PDAC-Bergbaukonferenz haben Investoren ihre Zuversicht zum Ausdruck gebracht, dass das Unternehmen mit Waynes Erfahrung und Führungsstärke gut positioniert ist, um Kapital einzuwerben, die Exploration fortzusetzen und sich in Richtung einer frühen Produktionsphase zu bewegen."

Wayne Parsons fügte hinzu: "Ich möchte diese Geschichte zu einem wesentlich größeren Projekt ausbauen - mit Last Hope als Kern-Asset. Ich bin davon überzeugt, dass wir daraus etwas sehr Bedeutendes aufbauen und weiterentwickeln können. Mit der Unterstützung der Investoren ist es mein Ziel, dieses Unternehmen von einem Junior-Explorer zu einem mittelständischen Bergbauunternehmen zu entwickeln."

Das Unternehmen ist davon überzeugt, dass dieser Führungswechsel seine Fähigkeit zur Umsetzung seiner Explorations- und Entwicklungspläne stärken und gleichzeitig seine Beziehungen zur Investoren-Community verbessern wird.

Über 55 North Mining Inc.

55 North Mining Inc. ist ein kanadisches Explorations- und Erschließungsunternehmen, das sich dem Ausbau seines hochgradigen Goldprojekts Last Hope in der kanadischen Provinz Manitoba widmet.

FÜR WEITERE INFORMATIONEN WENDEN SIE SICH BITTE AN:

Wayne Parsons

Chief Executive Officer

55 North Mining Inc.

Tel.: 519-871-3998

mailto:parsonswayne27@gmail.com

Bruce Reid

Executive Chairman

55 North Mining Inc.

Tel.: 647-500-4495

mailto:bruce@mine2capital.ca

DIE CANADIAN SECURITIES EXCHANGE HAT DEN INHALT DIESER PRESSEMITTEILUNG WEDER GENEHMIGT NOCH ABGELEHNT.

VORSORGLICHER HINWEIS BEZÜGLICH ZUKUNFTSGERICHTETER INFORMATIONEN

Diese Pressemitteilung enthält "zukunftsgerichtete Aussagen" und "zukunftsgerichtete Informationen" im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze. Zu den zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung zählen unter anderem Aussagen zu den zukünftigen Explorations- und Erschließungsplänen des Unternehmens, seiner Fähigkeit, Kapital zu beschaffen, und zum Fortschritt des Goldprojekts Last Hope.

Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den aktuellen Erwartungen und Annahmen des Managements zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung und unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge wesentlich von den in solchen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen abweichen. Zu diesen Risiken und Ungewissheiten zählen unter anderem: Risiken im Zusammenhang mit der Exploration und Erschließung von Mineralien, Marktbedingungen, Verfügbarkeit von Finanzmitteln, Betriebsrisiken und andere Risiken, die in den öffentlichen Unterlagen des Unternehmens dargelegt sind.

Leser werden darauf hingewiesen, sich nicht übermäßig auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, es sei denn, dies ist durch geltende Wertpapiergesetze vorgeschrieben.

Hinweis/Disclaimer zur Übersetzung (inkl. KI-Unterstützung): Die Originalmeldung in der Ausgangssprache (in der Regel Englisch) ist die einzige maßgebliche, autorisierte und rechtsverbindliche Fassung. Diese deutschsprachige Übersetzung/Zusammenfassung dient ausschließlich der leichteren Verständlichkeit und kann gekürzt oder redaktionell verdichtet sein. Die Übersetzung kann ganz oder teilweise mithilfe maschineller Übersetzung bzw. generativer KI (Large Language Models) erfolgt sein und wurde redaktionell geprüft; trotzdem können Fehler, Auslassungen oder Sinnverschiebungen auftreten. Es wird keine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität oder Angemessenheit übernommen; Haftungsansprüche sind ausgeschlossen (auch bei Fahrlässigkeit), maßgeblich ist stets die Originalfassung. Diese Mitteilung stellt weder eine Kauf- noch eine Verkaufsempfehlung dar und ersetzt keine rechtliche, steuerliche oder finanzielle Beratung. Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung bzw. die offiziellen Unterlagen auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Website des Emittenten; bei Abweichungen gilt ausschließlich das Original.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=83304Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=83304&tr=1



NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA31680F4050Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.