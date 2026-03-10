© Foto: picture alliance / Laci Perenyi | Laci PerenyiBioNTech überrascht mit einem Milliardenverlust, schwächerem Ausblick - und dem angekündigten Rückzug der Gründer Ugur Sahin und Özlem Türeci. Die Aktie bricht vorbörslich um fast 20 Prozent ein.Im vierten Quartal rutschte BioNTech in die roten Zahlen. Das Unternehmen meldete einen bereinigten Verlust von 0,33 Euro je Aktie, nachdem im Vorjahresquartal noch ein Gewinn von 1,79 Euro erzielt worden war. Analysten hatten lediglich mit einem Verlust von 0,16 Euro gerechnet. Der Umsatz sank im gleichen Zeitraum auf 907,4 Millionen Euro nach 1,19 Milliarden Euro ein Jahr zuvor, lag damit jedoch über den Erwartungen der Analysten von rund 768 Millionen Euro. Auch im Gesamtjahr spiegelte sich der …Den vollständigen Artikel lesen
