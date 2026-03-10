DJ PTA-AFR: WASGAU Produktions & Handels AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114-117 WpHG
Vorabbekanntmachung Finanzberichte gemäß ---- 114-117 WpHG
WASGAU Produktions & Handels AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß ---- 114-117 WpHG
Pirmasens (pta000/10.03.2026/12:59 UTC+1) - WASGAU Produktions & Handels AG gibt hiermit bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Bericht: Jahresfinanzbericht 2025 Berichtszeitraum: 01.01.2025 - 31.12.2025 Internet-Veröffentlichung: https://www.wasgau.com/finanzberichte/finanzberichte-2025/ Veröffentlichungsdatum: 24.03.2026
Bericht: Konzernabschluss 2025 Berichtszeitraum: 01.01.2025 - 31.12.2025 Internet-Veröffentlichung: https://www.wasgau.com/finanzberichte/finanzberichte-2025/ Veröffentlichungsdatum: 24.03.2026
(Ende)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aussender: WASGAU Produktions & Handels AG Blocksbergstraße 183 66955 Pirmasens Deutschland Ansprechpartner: Thomas Bings Tel.: +49 6331 558 150 E-Mail: investor.relations@wasgau-ag.de Website: www.wasgau.com ISIN(s): DE0007016008 (Aktie) Börse(n): Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in Düsseldorf, Stuttgart
[ source: https://www.pressetext.com/news/1773143940847 ]
(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.
(END) Dow Jones Newswires
March 10, 2026 07:59 ET (11:59 GMT)