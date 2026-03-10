Kilchberg - Der Premiumschokoladen-Hersteller Lindt & Sprüngli hat nach der grössten Preiserhöhung der Firmengeschichte 2025 mehr verdient. Effektiv verkaufte er aber deutlich weniger Schokolade. 2026 will er zum Volumenwachstum zurückkehren. Anleger sind aber skeptisch. Der Betriebsgewinn (Ebit) stieg im vergangenen Geschäftsjahr um 9,8 Prozent auf 971 Millionen Franken, womit sich die operative Marge leicht auf 16,4 Prozent verbesserte. Der Reingewinn ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Moneycab