© Foto: OpenAIMehr Öl, weniger Investitionen, höhere Ausschüttungen: Repsol baut seinen Kurs um - und setzt jetzt stärker auf das Upstream-Geschäft.Repsol hat angekündigt, seine Ölproduktion zu erhöhen und gleichzeitig die Investitionen zu verlangsamen, wie Reuters berichtet. Zudem will der Energiekonzern seinen Aktionären bis 2028 zwischen 30 und 40 Prozent des aus dem operativen Geschäft generierten Cashflows in Form von Dividenden und Aktienrückkäufen zukommen lassen. Das Unternehmen wird in den kommenden Jahren nach jahrelangen erheblichen Kapitalausgaben die Investitionen reduzieren und sich dabei verstärkt auf das Upstream-Geschäft konzentrieren. Zugleich verlangsamt sich das Geschäft mit …Den vollständigen Artikel lesen
© 2026 wallstreetONLINE