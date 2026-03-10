Bern - Mit seinem Entscheid zur Weiterentwicklung der leistungsabhängigen Schwerverkehrsabgabe (LSVA) stellt der Nationalrat richtige und wichtige Weichen. Die Ausdehnung der Übergangsfrist bis 2031 gibt den KMU noch mehr Planungssicherheit. Schweizer Unternehmen setzen zunehmend auf elektrisch betriebene Lastwagen. Bisher sind diese von der LSVA befreit. Der Schweizerische Gewerbeverband sgv unterstützt, dass solche Fahrzeuge künftig in die Abgabe ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Moneycab