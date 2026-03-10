Balkonsolar mit Speicher könnte künftig leichter installierbar werden: Der geleakte EEG-Entwurf 2027 sieht für bestimmte Systeme vereinfachte Regeln vor. Der Bundesverband Steckersolar spricht von einem Fortschritt - fordert aber Nachbesserungen. Wer einen Batteriespeicher zu seinem Steckersolargerät installieren möchte, benötigt künftig vielleicht keine Abnahme durch einen Elektriker mehr. Der geleakte Entwurf für das EEG 2027 enthält nach Einschätzung des Bundesverbands Steckersolar einen wichtigen Schritt für Steckersolaranlagen mit Batteriespeicher. Der Entwurf sieht vor, dass Steckersolargeräte ...Den vollständigen Artikel lesen ...
