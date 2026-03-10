EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Bertelsmann SE & Co. KGaA
/ Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Hiermit gibt die Bertelsmann SE & Co. KGaA bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Jahresfinanzbericht
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 26.03.2026
Ort: https://www.bertelsmann.com/de/investor-relations/finanzpublikationen/finanzberichte/
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 26.03.2026
Ort: https://www.bertelsmann.com/en/investor-relations/financial-publications/financial-reports/
Berichtsart: Konzern-Jahresfinanzbericht
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 26.03.2026
Ort: https://www.bertelsmann.com/de/investor-relations/finanzpublikationen/finanzberichte/
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 26.03.2026
Ort: https://www.bertelsmann.com/en/investor-relations/financial-publications/financial-reports/
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Bertelsmann SE & Co. KGaA
|Carl-Bertelsmann-Straße 270
|33311 Gütersloh
|Deutschland
|Internet:
|www.bertelsmann.de
