Airbus Aktie: Prognose für das Unternehmen | Aktie im Fokus, die Aktuelle Analyse am 10.03.26

Die Airbus-Aktie steht derzeit verstärkt im Fokus der Anleger. Der Konzern hat die Auslieferung von Flugzeugen in den ersten beiden Monaten dieses Jahres erhöht. Gleichzeitig könnte Airbus von einer strategischen Allianz mit Rheinmetall und OHB profitieren. Diese Entwicklungen sind wichtige Faktoren für die aktuelle Airbus Prognose.

? Airbus WKN: 938914 - ISIN: NL000235190 - Ticker: AIR

? Drei Key Takeaways

Operative Stärke unterstützt Airbus Prognose Airbus hat das Auslieferungstempo zu Jahresbeginn erhöht und bereits 54 Flugzeuge ausgeliefert. Zusätzlich sorgen neue Bestellungen sowie mögliche Großaufträge aus China für positive Impulse für die Airbus Prognose.

Milliardenprojekt durch Satellitenallianz möglich Die strategische Kooperation mit Rheinmetall und OHB zum Aufbau eines Satellitennetzwerks für die Bundeswehr könnte ein Auftragsvolumen von bis zu 10 Mrd. EUR erreichen und neue Wachstumsperspektiven eröffnen.

Chartbild kurzfristig angeschlagen Die Aktie notiert aktuell unter wichtigen gleitenden Durchschnitten wie der SMA20 und der SMA200. Solange diese Marken nicht zurückerobert werden, bleibt die technische Perspektive kurzfristig bärisch.

Fundamentaldaten Airbus Aktie

Kennzahl Wert aktueller Preis 174,40 EUR Marktkapitalisierung 137,29 Mrd. EUR Umsatz 2025 73,42 Mrd. EUR Eigenkapitalquote (2024) 19,46 % KGV (2026*) 23,60 4 Wochen Performance -5,27 % Bewertung Stark unterbewertet Dividendenrendite 2026* 1,91 % Branche Luft- und Raumfahrt

* Prognose

Airbus Prognose: Parkettgeflüster und aktuelle Entwicklungen

Die Airbus Aktie im Fokus bleibt vor allem aufgrund operativer Fortschritte. Im Februar hat Airbus das Auslieferungstempo deutlich erhöht. Im letzten Monat wurden 35 Flugzeuge an Kunden übergeben. Damit liegt die Gesamtzahl der ausgelieferten Maschinen im laufenden Jahr bereits bei 54.

Von diesen 54 Flugzeugen entfielen neun auf den A320neo und 31 auf den A321neo. Zusätzlich gingen Bestellungen für weitere 28 Flugzeuge ein.

Ein weiterer wichtiger Punkt für die Airbus Prognose ist eine strategische Allianz mit Rheinmetall und OHB. Ziel der Kooperation ist der Aufbau eines souveränen Satellitennetzwerks für die Bundeswehr. Dieses Projekt soll die Abhängigkeit von US-Anbietern reduzieren und gleichzeitig die militärische Kommunikation im All deutlich stärken.

Die Bündelung der zuvor getrennten Angebote der drei Unternehmen könnte die Umsetzung des Projekts erheblich beschleunigen. Branchenexperten schätzen das mögliche Auftragsvolumen auf bis zu 10 Mrd. EUR.

Auch aus China kommen positive Signale. Die chinesische Regierung hat angekündigt, eine größere Bestellung bei Airbus zu platzieren. Marktbeobachter rechnen mit einem möglichen Auftrag von bis zu 120 zusätzlichen Flugzeugen, wobei Details des Deals bislang noch nicht veröffentlicht wurden....

