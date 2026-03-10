Nach hohen Werten zum Ende letzten Jahres und vor allem im Januar hat der Marktwert jetzt deutliche Einbußen erlitten. Negative Strompreise waren nur selten zu verzeichnen. Die vier deutschen Übertragungsnetzbetreiber haben den Marktwert Solar - den mengengewichteten Durchschnittserlös aus dem Handel mit Strom aus EEG-geförderten Photovoltaik-Anlagen - für den Monat Februar mit 7,171 Cent je Kilowattstunde ermittelt. Das ist ein deutlicher Rückgang um 35 Prozent gegenüber dem Januar (11,019 Cent). Noch deutlicher ist der Rückgang um knapp 38 Prozent gegenüber dem Vergleichsmonat des Vorjahres ...Den vollständigen Artikel lesen ...
