Ausverkauf bei BioNTech, China-Chancen uvm. BÖRSE AM MORGEN - Livestream
|18:31
|One simple reason why BioNTech stock is a raging buy on today's crash
|18:30
|BofA cuts BioNTech stock price target on leadership transition
|18:22
|Führungswechsel bei BioNTech: BofA senkt Kursziel, behält aber Kaufempfehlung bei
|18:15
|BioNTech: Der Schock um die Gründer kann noch lange nachwirken
|Es gibt diverse Gründe, warum die BioNTech Aktie heute abstürzt. Das Biotech-Unternehmen aus Mainz hat einen höher als erwarteten Verlust für das Jahr 2025 eingefahren. Der Ausblick auf 2026 hat dies...
|18:06
|Morgan Stanley reiterates Overweight on BioNTech stock at $134
|BIONTECH SE ADR
|70,55
|-19,60 %