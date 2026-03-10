Anzeige / Werbung

Oracle (ORCL) vor den Zahlen: Starkes Cloud-Wachstum trotz Marktunsicherheiten erwartet

Die Oracle Corporation steht kurz vor der Veröffentlichung ihrer Ergebnisse für das dritte Quartal des Geschäftsjahres 2026. Analysten erwarten ein bereinigtes Ergebnis je Aktie von 1,71 USD, was einem Anstieg von rund 16 % im Jahresvergleich entsprechen würde, während der Umsatz auf etwa 16,9 Milliarden USD steigen dürfte. Damit bleibt vor allem das Cloudgeschäft der wichtigste Wachstumstreiber für den US-Technologiekonzern. Anleger richten ihren Blick insbesondere auf die Entwicklung der Cloud-Infrastruktur und darauf, ob Oracle seine Position im zunehmend von KI-Anwendungen geprägten Markt weiter ausbauen kann.

Im vergangenen Quartal zeigte sich bereits eine starke Dynamik im Cloudsegment, insbesondere bei der Oracle Cloud Infrastructure (OCI), deren Umsatz um 68 % gegenüber dem Vorjahr zulegte. Dennoch reagierte die Aktie nach der letzten Veröffentlichung negativ, da der Konzern die Umsatzerwartungen verfehlte und Investoren angesichts der hohen Investitionen in KI- und Cloudkapazitäten vorsichtig blieben. Für das aktuelle Quartal rechnen Analysten erneut mit kräftigem Wachstum, unterstützt durch Partnerschaften mit Unternehmen wie Meta Platforms und NVIDIA. Entscheidend dürfte sein, ob Oracle seine ehrgeizigen Cloud-Wachstumsziele bestätigen und gleichzeitig Sorgen über Schulden, Cashflow und Wettbewerb mit großen Cloudanbietern zerstreuen kann.

