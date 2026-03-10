Der weltweit führende primäre Silberproduzent, zugleich einer der größten Goldförderer Mexikos, legte heute in London 8 % zu. Für das Geschäftsjahr 2025 wurden schon am 3. März Rekordzahlen gemeldet. Der Bergbaukonzern konnte rückläufige Produktion von Silber (-13,5 %) und Gold (-5 %) durch Steigerung der Effizienz sowie durch den Preisanstieg der Edelmetalle überkompensieren.
So stieg der Umsatz auf 4,56 Mrd. $ (30,5 %) und das EBITDA auf 2,8 Mrd. $ (+ 81 %). Ein Gewinn von 1,57 Mrd. $ entsprach einer Versechsfachung. Attraktiv wirkt außerdem die hohe Dividende.
Die FRESNILLO-Aktie machte seit dem Zahlentermin den Verfall des Silberpreises nicht mit. Der erneute Anstieg wird überproportional nachvollzogen. Der Titel ermöglicht quasi die Hebelung des Preisanstiegs bei Silber und Gold.
Helmut Gellermann
Börsianer lesen Bernecker Daily.
