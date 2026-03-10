Der DAX startete zum Wochenbeginn mit einer deutlichen Abwärtslücke in den Handel, der Eröffnungskurs auf Xetra lag bei 22.999 Punkten. Rückblick: Am 03. März, nachdem der DAX fast 1.500 Punkte innerhalb von zwei Handelstagen verloren hatte, hatten wir uns im RuMaS Express-Service mit der Frage beschäftigt wie weit es abwärts gehen könnte. Die damalige Einschätzung lautete: Sollte der DAX das Niveau von 23.100 Punkten erreichen, könnten engagierte ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.