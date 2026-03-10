© Foto: wallstreetonline/KI - OpenAIDie Blockade der Straße von Hormus bedroht laut Aramco den globalen Ölmarkt. Der Konzern warnt vor massiven Folgen für Wirtschaft und zahlreiche Branchen.Der weltgrößte Öl-Exporteur Saudi Aramco schlägt Alarm, wie Reuters berichtet: Sollte der Krieg mit dem Iran die Schifffahrt in der Strait of Hormuz weiter lahmlegen, drohten dem globalen Ölmarkt drastische Verwerfungen. "Katastrophale Konsequenzen" für den Ölmarkt Aramco-Chef Amin Nasser warnte auf einer Telefonkonferenz mit Journalisten vor massiven Folgen. "Es hätte katastrophale Folgen für die weltweiten Ölmärkte, und je länger die Störung andauert, desto drastischer wären die Folgen für die Weltwirtschaft", sagte er. Die Meerenge gilt …Den vollständigen Artikel lesen
