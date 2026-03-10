Der saudische Ölkonzern Aramco liefert solide Zahlen und hält an seiner gigantischen Dividende fest. Milliardeninvestitionen in Öl- und Gasprojekte sollen das Wachstum sichern ? trotz geopolitischer Risiken im Nahen Osten. Der saudische Energieriese Aramco hat das Jahr 2025 mit robusten Ergebnissen abgeschlossen und bleibt für Analysten trotz geopolitischer Unsicherheiten eine der stabilsten Cashflow-Maschinen der Branche. Im vierten Quartal erzielte der Konzern einen bereinigten Nettogewinn von 25,1 Milliarden ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 ARIVA.de