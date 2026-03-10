In der Welt der Börsendienste gibt es viele große Namen - doch RuMaS beweist seit Jahren, dass auch eine Ein-Mann-Show mit Kompetenz, Schnelligkeit und außergewöhnlicher Servicequalität überzeugen kann. Seit 2018 steuert RuMaS als Einzelperson den gesamten Dienst und setzt dabei auf fundierte Analysen und eine beeindruckende Trefferquote.Über 1.000 Werte sind auf der Watchlist. So können Abonnentinnen und Abonnenten auf positive Geschäftszahlen, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 RuMaS