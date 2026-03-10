Bergamo - Der FC Bayern München hat im Achtelfinal-Hinspiel der Champions League bei Atalanta Bergamo einen deutlichen 6:1-Auswärtssieg gefeiert und sich damit eine hervorragende Ausgangsposition für das Rückspiel verschafft.



Die Münchner bestimmten die Partie von Beginn an und gingen bereits früh in Führung. Nach einer schnell ausgeführten Ecke traf Josip Stanisic in der 12. Minute zum 0:1. Nur zehn Minuten später erhöhte Michael Olise (22.) mit einem präzisen Schuss ins Eck. Die Gäste blieben überlegen und bauten ihren Vorsprung kurz darauf weiter aus: Serge Gnabry erzielte in der 25. Minute das dritte Tor.



Auch nach dem Seitenwechsel blieb der deutsche Rekordmeister dominant. Nicolas Jackson traf in der 52. Minute, ehe Michael Olise mit seinem zweiten Treffer des Abends in der 64. Minute auf 0:5 stellte. Jamal Musiala erhöhte in der 67. Minute auf 0:6 und machte damit das halbe Dutzend voll.



Erst in der 3. Minute der Nachspielzeit gelang den Gastgebern noch Ergebniskosmetik: Mario Pasalic traf zum 1:6-Endstand.



Zwischendurch mussten die Bayern einen Rückschlag verkraften, als Alphonso Davies verletzt ausgewechselt werden musste. An der klaren Überlegenheit der Gäste änderte das jedoch nichts. Atalanta kam nur selten zu gefährlichen Aktionen und hatte der offensiven Durchschlagskraft der Münchner über weite Strecken wenig entgegenzusetzen.



Mit dem deutlichen Erfolg verschafft sich Bayern vor dem Rückspiel eine komfortable Ausgangslage im Kampf um den Einzug ins Viertelfinale.





