Unternehmenstermine 07:00 Uhr, Deutschland: Henkel, Jahreszahlen 07:00 Uhr, Deutschland: Klöckner & Co, Jahreszahlen 07:00 Uhr, Deutschland: Wacker Chemie, Jahreszahlen 07:20 Uhr, Italien: Telecom Italia, Jahreszahlen 07:30 Uhr, Deutschland: Rheinmetall, Jahreszahlen 08:00 Uhr, Deutschland: Porsche AG, Jahreszahlen 08:00 Uhr, Großbritannien: Legal + General Group, Jahreszahlen 14:00 Uhr, USA: Analog Devices, Hauptversammlung
