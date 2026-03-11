© Foto: Samuel Boivin - NurPhotoOracle überrascht mit starken Quartalszahlen und hebt die Umsatzprognose deutlich an. Der Cloud-Boom treibt das Wachstum - und lässt die Aktie nachbörslich um rund 10 Prozent nach oben schießen.Die Aktie des US-amerikanischen Softwarekonzerns Oracle Corporation ist nach starken Quartalszahlen kräftig angestiegen. Im nachbörslichen Handel legte der Titel zeitweise um rund zehn Prozent zu, nachdem der Konzern die Erwartungen der Analysten übertroffen und seine langfristigen Wachstumsprognosen angehoben hatte. Im dritten Quartal des Geschäftsjahres 2026 erzielte Oracle einen bereinigten Gewinn von 1,79 US-Dollar je Aktie und übertraf damit die Marktschätzung von 1,70 US-Dollar. Der Umsatz …Den vollständigen Artikel lesen
