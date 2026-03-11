St. Gallen - Mit dem neu gegründeten Hedge Fund Club entsteht in der Schweiz eine Plattform, die den Austausch zwischen führenden Universitäten und der Hedgefonds-Branche systematisch stärkt. Der Club zählt bereits über 600 Mitglieder und betreibt derzeit drei studentische Hubs an den Spitzenuniversitäten ETH Zürich, Universität St. Gallen (HSG) und Universität Zürich (UZH). Der Hedge Fund Club bietet Studierenden Einblicke in die Hedgefonds-Industrie ...Den vollständigen Artikel lesen ...
