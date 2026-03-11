Bern - Die BKW hat im vergangenen Jahr massiv weniger verdient. Die Wertberichtigung auf die Beteiligung am Kohlekraftwerk Wilhelmshaven in Deutschland wirkt sich beim Energiekonzern auch unter dem Strich aus. Dennoch erhöht BKW die Dividende und bestätigt den Ausblick. Unter dem Strich blieb 2025 lediglich noch ein Reingewinn von 387,9 Millionen (-40%), wie aus einer Mitteilung vom Mittwoch hervorgeht. Die Aktionäre erhalten dennoch eine um 10 Rappen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Moneycab