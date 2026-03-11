Von Fredy Hasenmaile, Chefökonom Raiffeisen Lage, Lage, Lage ist das zentrale Mantra in der Immobilienwirtschaft. Dessen Bedeutung ist für jeden Immobilienexperten klar. Aufklärungsbedarf hätten dagegen viele Analysten weltweit, die sich seit gut einer Woche mit den Folgen des Iran-Krieges auseinandersetzen. Einzigartige geostrategische LageDer Iran verfügt über eine aussergewöhnliche geostrategische Lage. Wie auf dem Präsentierteller passieren entlang ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Moneycab