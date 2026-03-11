© Foto: Rangga Aditya Armien auf Pexels (Symbolbild)

Kursverluste, Rückrufe, ein bevorstehender Führungswechsel und trotzdem schauen immer mehr erfahrene Anleger gerade jetzt genauer hin. Die BMW-Aktie steckt in einer der spannendsten Phasen seit Jahren. Wer nur auf die Schlagzeilen schaut, verpasst eventuell das große Gesamtbild. Hinter dem Kursdruck der letzten Wochen verbirgt sich ein Konzern, der strategisch längst die Weichen für die nächste Wachstumsphase gestellt hat. Neue Modellplattformen, solide Bilanzen, eine attraktive Dividende und ein RSI im überverkauften Bereich. Das klingt nach einer Kombination, die aufhorchen lässt.

Strategie und Fundamental: BMW baut für die Zukunft

Im Zentrum der Zukunftsstrategie steht die sogenannte Neue Klasse, eine komplett neu entwickelte Fahrzeugarchitektur für die nächste Generation von Elektromodellen. Diese Plattform soll BMW technologisch auf Augenhöhe mit Tesla und chinesischen Wettbewerbern bringen und gleichzeitig deutlich niedrigere Stückkosten ermöglichen. Dass der Konzern dabei auf Standorte in München, Debrecen und Shenyang setzt, zeigt das globale Denken der Münchner. Fundamental ist BMW stark aufgestellt. Die Bilanz zeigt solide Eigenkapitalquoten und hohe Liquiditätsreserven. Das laufende Aktienrückkaufprogramm über bis zu zwei Milliarden Euro bis April 2027 unterstreicht das Vertrauen des Managements. Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn von rund 10,60 Euro je Aktie. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei rund 96 Euro, J.P. Morgan bewertet die Aktie mit "Overweight", Goldman Sachs und die Deutsche Bank rufen ein klares "Buy". Kurzfristig belasten zwei Rückrufe bei den margenstarken Baureihen 5er und 7er. Über 400.000 Fahrzeuge müssen wegen möglicher Elektronikprobleme in die Werkstätten, ausgerechnet kurz vor dem Jahresbericht am 12. März.

Auch der bevorstehende Führungswechsel von CEO Oliver Zipse zu Produktionsvorstand Milan Nedeljkovic sorgt für Aufmerksamkeit, ist aber kein schlechtes Signal. Nedeljkovic gilt als Pragmatiker mit klarem Fokus auf operative Exzellenz.

Charttechnik

Die BMW-Aktie hat seit Jahresbeginn über 16 Prozent verloren. Mit rund 78 Euro notiert sie deutlich unterhalb des 200er SMA bei 85,39 Euro. Der RSI-14 liegt bei 29 und damit im überverkauften Bereich. Werte unter 30 signalisieren häufig übertriebene, verkaufsbedingte Kurse und daraus resultierend eine mögliche Gegenbewegung. Ein Rebound Richtung 90 bis 100 Euro wäre charttechnisch durchaus realistisch, zudem läge er auch im Bereich der Analystenkursziele. Die entscheidende Hürde liegt aber jetzt erstmal beim 200er SMA. Gelingt der Ausbruch darüber, könnte die Aktie schnell Fahrt aufnehmen.

Was tun?

Am 12. März (also morgen) kommen die Jahreszahlen für 2025, ein Moment, der Klarheit schaffen wird. Die letzte Quartalsbilanz zeigte bereits: BMW kann liefern. Das Ergebnis je Aktie stieg deutlich von 0,64 auf 2,74 Euro, trotz leicht rückläufigem Umsatz. Für langfristig orientierte Anleger ist die Kombination aus niedrigem KGV, einer Dividende von geschätzten 4,00 Euro je Aktie und solider Bilanz ein interessantes Paket. Der RSI-Wert bietet auch für kurzfristig orientierte Trader einen Ansatzpunkt. Das Risiko durch das unsichere China-Geschäft bleibt. Aber genau solche Phasen haben bei Qualitätsunternehmen wie BMW häufig gute Einstiegschancen geboten.

Autor: Felix Goldbach, FinanzNachrichten-Redaktion

