DJ Henkel stellt nach schwierigem Jahr weiteres Wachstum in Aussicht

DOW JONES--Henkel hat im vergangenen Jahr trotz eines starken Schlussquartals ein nur verhaltenes Wachstum erzielt und die eigene Prognose sowie die Markterwartung verfehlt. Die Marge lag dagegen im Rahmen der Erwartungen. Für das laufende Jahr stellt der Hersteller von Marken wie Persil, Pril und Pritt wieder ein stärkeres Wachstum in Aussicht, auch wenn der Start ins Jahr etwas verhaltener ausfallen dürfte.

Der Umsatz sank im Gesamtjahr nominal vor allem wegen widriger Wechselkurseffekte um 5,1 Prozent auf 20,5 Milliarden Euro. Das organische Wachstum betrug 0,9 Prozent. Henkel selbst hatte zuletzt das untere Ende der Prognosespanne von 1,0 bis 2,0 Prozent in Aussicht gestellt. Analysten hatten im Konsens von Visible Alpha mit einem Wachstum von 1,1 Prozent gerechnet.

Im Schlussquartal betrug das organische Wachstum 2,3 Prozent. Analysten hatten auch hier mehr erwartet.

Das bereinigte EBIT fiel 2025 auf 3,03 von 3,09 Milliarden Euro. Die bereinigte Marge lag bei 14,8 Prozent und damit innerhalb des angepeilten Margenkorridors von 14,5 bis 15,5 Prozent. Die Markterwartung wurde getroffen.

Der Gewinn je Vorzugsaktie stieg um 2,5 Prozent auf 4,92 Euro. Die Aktionäre sollen pro Vorzugsaktie eine Dividende von 2,07 Euro bekommen nach 2,04 Euro im Vorjahr.

Für das laufende Jahr stellt Henkel ein organisches Wachstum von 1,0 bis 3,0 Prozent in Aussicht. Die bereinigte operative Marge soll 14,5 bis 16,0 Prozent erreichen. Das bereinigte Ergebnis je Aktie soll auf Basis konstanter Wechselkurse um einen niedrigen bis hoch einstelligen Prozentsatz zulegen.

March 11, 2026 02:40 ET (06:40 GMT)

