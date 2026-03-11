Gerade hatte sich die Aktie von Gerresheimer etwas stabilisiert, kommt der nächste heftige Dämpfer. Beim Verpackungsspezialisten spitzen sich die Probleme rund um Bilanzierungsfragen weiter zu. Der Konzern muss die Vorlage seines Geschäftsberichts für 2025 erneut verschieben - mit potenziell weitreichenden Folgen für die Börsennotierung.Nach Abstimmung mit dem Abschlussprüfer rechnet das Unternehmen inzwischen damit, den geprüften Jahres- und Konzernabschluss erst nach dem 31. März veröffentlichen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
