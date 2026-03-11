Die Airbus-Aktie hat seit ihrem Jahreshoch deutlich korrigiert und steht nun an einer entscheidenden Marke. Neue Auslieferungsdaten für Februar und ein weiterhin rekordhoher Auftragsbestand rücken jetzt in den Fokus der Anleger. Entscheidet sich hier die nächste Richtung der Aktie? Dreht der Kurs nach den neuen Auslieferungsdaten? Die Airbus-Aktie hat in den vergangenen Wochen eine deutliche Korrektur erlebt. Vom Hoch bei rund 221 € Mitte Januar ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 sharedeals.de