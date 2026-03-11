EQS-News: Deutsche Beteiligungs AG / Schlagwort(e): Private Equity/Verkauf

Führender Anbieter von Brandschutzsystemen für Werkzeugmaschinen geht an die Beteiligungsgesellschaft der Familie Grohe

Erweiterung des Serviceangebots sowie geografische Diversifikation als wesentliche Treiber der Wertentwicklung

Nach dem sehr erfolgreichem duagon-Exit, sowie neuen Investments in MAIT, FinMatch und Totalmobile, ist dies die mittlerweile fünfte Transaktion der DBAG in nur acht Monaten

Hohe Deal-Taktung in anspruchsvollem Marktumfeld unterstreicht die starke Positionierung der DBAG im Mittelstand Frankfurt am Main, 11. März 2026. Die Deutsche Beteiligungs AG (DBAG) veräußert, gemeinsam mit dem von ihr beratenen Private-Equity-Fonds DBAG Fund VII, die Beteiligung an Kraft & Bauer an Syngroh Capital, die Beteiligungsgesellschaft der Familie Grohe. Es erfolgten sowohl die Vereinbarung als auch der Vollzug der Transaktion. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart. Kraft & Bauer entwickelt, produziert und installiert Brandschutzsysteme für eine große Bandbreite von Präzisionswerkzeugmaschinen und zählt zu den führenden Anbietern in diesem Markt. Die Systeme kommen insbesondere in Hochleistungs-Fräs-, Dreh- und Schleifmaschinen mit erhöhtem Brandrisiko zum Einsatz und tragen dazu bei, ungeplante Stillstände, Sachschäden und Produktionsausfälle in der Industrie zu vermeiden. Das Unternehmen profitiert auch nach der Installation von Brandschutzanlagen, denn diese bedürfen einer regelmäßigen Inspektion und Wartung. DBAG und der von ihr beratene Fonds hatten 2018 im Rahmen eines Management-Buy-outs die Mehrheit an Kraft & Bauer von einem Finanzinvestor sowie der Gründerfamilie und dem Management erworben. Seither hat das Unternehmen seine Marktposition im Bereich Brandschutzsysteme für Werkzeugmaschinen weiter gefestigt und seine internationale Präsenz über die Kernmärkte in der DACH-Region und Italien hinaus ausgebaut. Während der Beteiligungsdauer wurde das Kerngeschäft von Kraft & Bauer in enger Zusammenarbeit mit dem Management und der Gründerfamilie kontinuierlich ausgebaut. Die DBAG sieht den Zeitpunkt als passend an, die Beteiligung an einen neuen Eigentümer zu übergeben, der den nächsten Wachstumsschritt begleitet und gleichzeitig ein hohes Maß an Kontinuität und langfristiger Orientierung mitbringt.

Tom Alzin, Sprecher des Vorstands, Deutsche Beteiligungs AG, sagt: "Als wir 2018 bei Kraft & Bauer eingestiegen sind, war klar: Brandschutz für Werkzeugmaschinen ist Teil der geschäftskritischen Infrastruktur für produzierende Unternehmen. Dass Syngroh Capital jetzt den Staffelstab übernimmt, sehen wir als Bestätigung für die Qualität des Geschäftsmodells und die Arbeit der Belegschaft in den vergangenen Jahren. Für unsere Fondsinvestoren ist dieser Exit ein weiterer Beleg dafür, dass sich die Spezialisierung auf industrielle Nischen lohnt", erklärt Alzin weiter. "Mit der DBAG an unserer Seite konnten wir unser Profil als Spezialist für Brandschutzsysteme in der industriellen Fertigung deutlich schärfen. Wir haben Prozesse professionalisiert, unser Servicegeschäft ausgebaut und neue Kunden gewonnen - ohne unsere DNA als mittelständisches Technikunternehmen zu verlieren", sagt Klaus Bauer, Gründer und Beiratsvorsitzender, Kraft & Bauer. Frank Foddi, Geschäftsführer, Kraft & Bauer, ergänzt: "Mit Syngroh Capital gehen wir jetzt den nächsten Schritt. Wir wollen unser Know-how in weiteren Märkten ausspielen und noch stärker davon profitieren, dass sichere und stabile Produktionsprozesse für unsere Kunden heute wichtiger sind als je zuvor." "Kraft & Bauer zeichnet sich durch eine starke Positionierung in einem vielversprechenden Markt aus: Die Lösungen des Unternehmens sorgen dafür, dass die Produktion ihrer Kunden sicher weiterläuft - und genau das macht Kraft & Bauer hochrelevant. Das Managementteam und die DBAG haben in den vergangenen Jahren starke Vorarbeit geleistet, indem sie das Unternehmen konsequent auf wiederkehrende Serviceerlöse, internationale Präsenz und skalierbare Strukturen ausgerichtet haben. Wir freuen uns darauf, Kraft & Bauer im Prozess der weiteren Internationalisierung sowie beim weiteren Ausbau des Geschäfts aktiv zu unterstützen", erklärt Richard Grohe, Geschäftsführer von Syngroh Capital. Mit der Beteiligung an der Multimon AG - heute unter der Marke Firian aktiv - hat die DBAG ihr Engagement im Bereich Brandschutz in den vergangenen Jahren weiter ausgebaut und an einem europäischen Anbieter für schlüsselfertige Brandschutzanlagen mitgewirkt. Der Exit aus Kraft & Bauer fügt sich in diese Strategie ein, fokussiert auf spezialisierte Unternehmen, die von Megatrends wie Automatisierung, Sicherheit und regulatorischen Anforderungen profitieren. Die seit 1985 börsennotierte Deutsche Beteiligungs AG (DBAG) ist eines der renommiertesten Private-Equity-Unternehmen Deutschlands. Als Investor und Fondsberater liegt der Investitionsschwerpunkt der DBAG traditionell im Mittelstand mit einem Fokus auf gut positionierten Unternehmen mit Entwicklungspotenzial, vorrangig in der DACH-Region. Branchenschwerpunkte liegen auf Produzenten von Industriegütern, Industriedienstleistern und IndustryTech-Unternehmen - also Unternehmen, deren Produkte Automatisierung, Robotertechnik und Digitalisierung ermöglichen - sowie Unternehmen aus den Branchen Business Services, IT-Services, Software, Healthcare, Umwelt, Energie und Infrastruktur. Seit 2020 ist die DBAG auch in Italien aktiv, und seit 2021 mit einem eigenen Büro in Mailand vertreten. Das vom DBAG-Konzern verwaltete oder beratene Vermögen beträgt rund 2,7 Milliarden Euro. ELF Capital ergänzt das Angebot der DBAG an flexiblen Finanzierungslösungen für den Mittelstand um privates Fremdkapital.

