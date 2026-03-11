Deutsche Beteiligungs AG setzt im Exit-Markt ein Ausrufezeichen: Gemeinsam mit dem von ihr beratenen DBAG Fund VII verkauft sie die Beteiligung an Kraft & Bauer an Syngroh Capital, die Beteiligungsgesellschaft der Familie Grohe. Bemerkenswert: Vereinbarung und Vollzug der Transaktion erfolgten bereits - der Deal ist also nicht nur angekündigt, sondern abgeschlossen. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart. Für Anleger ist das gleich doppelt interessant: Exit-Fähigkeit in einem anspruchsvollen Markt - und ein Zielunternehmen, das perfekt in den aktuellen Industrie-Trend passt: Sicherheit, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
