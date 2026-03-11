Bei den Winterstürmen in den USA konnten Batteriespeicher ihr netzstabilisierendes ("dispatch") Potenzial unter Beweis stellen. Allein in Texas gibt es bereits 17 Gigawatt an installierter Batteriekapazität, in Deutschland bisher 3 bis 4 Gigawatt an installierten Großspeichern mit über 1 Megawatt Leistung. Doch der Ausbau schreitet weiter voran, vor allem, auch weil auslaufende EEG-Förderungen und Redispatch-Regeln […]Bei den Winterstürmen in den USA konnten Batteriespeicher ihr netzstabilisierendes ("dispatch") Potenzial unter Beweis stellen. Allein in Texas gibt es bereits 17 Gigawatt an installierter ...Den vollständigen Artikel lesen ...
