Die Aktie des Software-Konzerns SAP ist zuletzt deutlich unter die Räder gekommen. Doch nach diesem Abverkauf sieht der Star-Analyst Dan Ives eine Einstiegschance in dem Sektor. Software-Aktien wie SAP haben 2026 einen echten Horrorstart hingelegt. Die Angst vor der Disruption der Geschäftsmodelle durch Künstliche Intelligenz hat zu massenhaft einbrechenden Börsenkursen geführt. Doch der Star-Analyst Dan Ives von Wedbush ist optimistisch, dass sich ...Den vollständigen Artikel lesen ...
