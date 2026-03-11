Gerresheimer (GXI) hat bekannt gegeben, dass die geprüften Finanzberichte für das Geschäftsjahr 2025 bis Juni 2026 verzögert werden, da laufende Untersuchungen durch einen zweiten externen Prüfer zu Transaktionen aus den Geschäftsjahren 2024 und 2025 stattfinden. Wie von uns erwartet, könnte die Überprüfung mehrere Monate in Anspruch nehmen, was die Unsicherheit bezüglich der Rechnungslegung des Unternehmens verlängert. Die Verzögerung könnte wahrscheinlich zu einem Ausschluss aus dem SDAX führen und technischen Verkaufsdruck von Indexinvestoren auslösen. GXI hat zudem Gespräche mit Kreditgebern über die Berichtstermine gemäß den Finanzierungsvereinbarungen aufgenommen, was das Risiko potenzieller Covenants-Probleme erhöht. Angesichts der begrenzten Sichtbarkeit und der erhöhten Governance-Bedenken bekräftigen wir unser SELL-Rating und ein Kursziel von 12,50 EUR. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/gerresheimer-ag
