Die Binect AG (ISIN: DE000A3H2135) hat mit ihren vorläufigen Zahlen für das Geschäftsjahr 2025 die bereits im Herbst angepasste Prognose bestätigt. Das allein wäre noch keine große Überraschung. Interessanter wird der Blick hinter die Zahlen. Denn das Unternehmen konnte zwar weiter wachsen und profitabel bleiben. Gleichzeitig zeigt sich aber, dass der aktuelle Umsatzmix das Ergebnis stärker bremst, als es auf den ersten Blick scheint. Genau hier liegt die zentrale strategische Aufgabe für die kommenden Jahre. Binect wächst weiter - aber nicht überall gleich stark: Der Umsatz des Unternehmens stieg ...Den vollständigen Artikel lesen ...
