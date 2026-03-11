© Foto: Blondet Eliot/ABACA - picture alliance / abacaDie US-Arzneimittelbehörde sieht systemische Mängel bei der Meldung schwerer Nebenwirkungen. Im Fokus stehen auch Semaglutid-Medikamente wie Ozempic.Der dänische Pharmakonzern Novo Nordisk ist von der US-Arzneimittelbehörde U.S. Food and Drug Administration (FDA) wegen möglicher Verstöße bei der Meldung von Nebenwirkungen verwarnt worden. In einem Schreiben wirft die Behörde dem Unternehmen vor, die gesetzlichen Anforderungen zur Überwachung und Meldung unerwünschter Arzneimittelwirkungen nach der Markteinführung nicht vollständig eingehalten zu haben. Auslöser war eine Inspektion der FDA Anfang 2025 am Novo-Nordisk-Standort im US-Bundesstaat New Jersey. Die Behörde kam dabei zu dem …Den vollständigen Artikel lesen
