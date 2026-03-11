Der Entwickler der KI-gestützten Softwareplattform "gridcert" verspricht eine automatisierte Plausibilitätsprüfung der für das Netzanschlussverfahren notwendigen Dokumente und Angaben. Die Softwareplattform "gridcert" des in Meldorf (Schleswig-Holstein) ansässigen Unternehmens Carbonfreed soll künftig die Kunden des Unternehmens - Installateure, Fachplaner, EPCs und Projektentwickler von Erneuerbare-Energien-Anlagen, die ein Netzanschlussverfahren durchlaufen müssen - einen Schritt früher abholen als bislang. Wie die gesamte Plattform basiert auch das neue Element "KI-Check" auf künstlicher Intelligenz ...Den vollständigen Artikel lesen ...
