Zürich - Der Verwaltungsrat von Zattoo ernennt Tina Rodriguez per 1. April 2026 zur CEO ad interim. Sie folgt auf Roger Elsener, der das Unternehmen per 30. April 2026 auf eigenen Wunsch verlässt, um die Position des Direktors des Schweizer Radio und Fernsehen (SRF) zu übernehmen. Mit dieser Ernennung aus den eigenen Reihen stellt Zattoo sicher, dass die eingeschlagene Strategie konsequent weitergeführt wird. Roger Elsener war seit Oktober 2024 CEO ...Den vollständigen Artikel lesen ...
