Zürich - Die akademische Laufbahn kann durch Prüfungsentscheidungen entscheidend geprägt werden. Ein unerwartet negatives Resultat oder ein als unfair empfundener Prüfungsablauf kann nicht nur Frust auslösen, sondern auch künftige Perspektiven einschränken. Studierende in der Schweiz sollten jedoch wissen, dass sie nicht schutzlos sind: Das Schweizer Bildungsrecht räumt ihnen spezifische Rechte und Möglichkeiten ein, um Prüfungsentscheide kritisch ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Moneycab