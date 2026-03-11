Genf - Tenity gab seine Zusammenarbeit mit der Pictet-Gruppe bekannt, um die KI-Innovation im Bankwesen durch einen KI-Hackathon zu beschleunigen, der im September dieses Jahres startet und 100 bis 120 Teilnehmer zusammenbringt, um reale Herausforderungen im Finanzdienstleistungsbereich anzugehen. Der zweitägige Hackathon findet vom 30. September bis 1. Oktober in Genf statt und bringt funktionsübergreifende Teams mit unterschiedlichem Hintergrund ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Moneycab